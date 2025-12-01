Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες
- Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
- Τεράστια καραμπόλα λόγω χιονιών στην Ιντιάνα με εμπλεκόμενα... 45 οχήματα
- Στο εδώλιο 32χρονος από την Ρόδο για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του
- Κάλας: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία» - Τι είπε για τις συνομιλίες
Στριμωγμένη από τα μπλόκα η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους διεξόδου ενώ δέχεται σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση, Το Μαξίμου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες συνεχίζει την προσπάθεια κατευνασμού τους, επαναλαμβάνοντας τα περί «περισσότερων χρημάτων» που ΘΑ δοθούν στους «έντιμους αγρότες».
Μιλώντας στο MEGA, o υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης είπε πως οι πληρωμές των αγροτών θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.
«Όπως έχει πει το αρμόδιο υπουργείο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταβολές. Θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, 2,7 δις ευρώ πέρυσι, 3,3 δις ευρώ φέτος. Με την προκαταβολή υπήρξε ένα ζήτημα. Έχουν δοθεί 363 εκατ. ευρώ, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν στα τέλη Δεκεμβρίου» ανέφερε.
«Είμαστε στο μέσο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι έλεγχοι είναι πολλοί περισσότεροι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στη ροή των πληρωμών, αλλά να ξέρουν οι αγρότες θα πληρωθούν. Μπαίνουν σε μία άλλη λογική οι πληρωμές, η διαφάνεια και το γρήγορο των αποζημιώσεων που θα πληρωθούν» πρόσθεσε.
Τι είπαν Τσουκαλάς – Φαραντούρης
Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταβάλει στους αγρότες το 70% της βασικής ενίσχυσης.
«Έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, οφείλονται χρήματα από το 2024 και οι αγρότες είναι στα όριά τους. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και για το πως γεννήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς υπονομεύτηκε η εμπιστοσύνη σε σχέση με τους εταίρους και πως διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το ζήτημα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως οι αγρότες έχουν αφεθεί στη μοίρα τους, χωρίς ενίσχυση και πρόνοια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών. «Αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν, επιδοτήσεις κουτσουρεμένες και μία κατάσταση εμπαιγμού. Ο εμπαιγμός δεν χωνεύεται και το ενεργειακό κόστος είναι στον Θεό. Τα χρήματα που έπρεπε να έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν έρθει. Το αφήγημα ότι τα παρακρατούν στο εξωτερικό δεν ισχύει», σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
- Συγκλονιστική μαρτυρία για το τροχαίο στη Λούτσα – Ο διάλογος του 29χρονου οδηγού με τον διασώστη
- Τα δεδομένα για την επιστροφή του Μπολομπόι
- Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
- Βραζιλία: 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν – Προσοχή σκληρές εικόνες
- Χονγκ Κονγκ: Συνεχίζονται οι έρευνες στα κτίρια που τυλίχθηκαν στις φλόγες – Έφτασαν τις 13 οι συλλήψεις
- Χριστούγεννα: Οι τάσεις των καταναλωτών δεν είναι… γιορτινές – Τι προβλέπεται για την Ελλάδα
- Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
- «Χημικό όπλο του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου» χρησιμοποιήθηκε κατά των διαδηλωτών στη Γεωργία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις