Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Στριμωγμένη από τα μπλόκα η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους διεξόδου ενώ δέχεται σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση, Το Μαξίμου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες συνεχίζει την προσπάθεια κατευνασμού τους, επαναλαμβάνοντας τα περί «περισσότερων χρημάτων» που ΘΑ δοθούν στους «έντιμους αγρότες».

Μιλώντας στο MEGA, o υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης είπε πως οι πληρωμές των αγροτών θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Όπως έχει πει το αρμόδιο υπουργείο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταβολές. Θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, 2,7 δις ευρώ πέρυσι, 3,3 δις ευρώ φέτος. Με την προκαταβολή υπήρξε ένα ζήτημα. Έχουν δοθεί 363 εκατ. ευρώ, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν στα τέλη Δεκεμβρίου» ανέφερε.

«Είμαστε στο μέσο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι έλεγχοι είναι πολλοί περισσότεροι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στη ροή των πληρωμών, αλλά να ξέρουν οι αγρότες θα πληρωθούν. Μπαίνουν σε μία άλλη λογική οι πληρωμές, η διαφάνεια και το γρήγορο των αποζημιώσεων που θα πληρωθούν» πρόσθεσε.

Τι είπαν Τσουκαλάς – Φαραντούρης

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταβάλει στους αγρότες το 70% της βασικής ενίσχυσης.

«Έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, οφείλονται χρήματα από το 2024 και οι αγρότες είναι στα όριά τους. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και για το πως γεννήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς υπονομεύτηκε η εμπιστοσύνη σε σχέση με τους εταίρους και πως διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το ζήτημα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως οι αγρότες έχουν αφεθεί στη μοίρα τους, χωρίς ενίσχυση και πρόνοια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών. «Αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν, επιδοτήσεις κουτσουρεμένες και μία κατάσταση εμπαιγμού. Ο εμπαιγμός δεν χωνεύεται και το ενεργειακό κόστος είναι στον Θεό. Τα χρήματα που έπρεπε να έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν έρθει. Το αφήγημα ότι τα παρακρατούν στο εξωτερικό δεν ισχύει», σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.