Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων

Έξω από το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας συγκεντρώθηκαν πλήθος αγροτών που μετακινήθηκαν από το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των δύο συναδέλφων τους που κρατούνται για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

Μιλώντας στο onlarissa.gr, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των δύο κρατούμενων, αλλά και του τρίτου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή».

Άμεση απελευθέρωση

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συλληφθέντες αγρότες, ενώ απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας.