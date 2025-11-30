Καταστολή, είναι η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα δίκαια αιτήματα που έχουν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν βρει στον δρόμο ζητώντας, πρωτίστως, άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση: επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

Σε σχέση με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, ζητούν να γίνει εμβολιασμός, να δοθεί πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, αλλά και βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Ταυτόχρονα στηρίζουν όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων, καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Για τις εξελίξεις με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι παραγωγοί τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων στη δημοσιότητα.

Το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκαν επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες και ρίψη χημικών κατά των αγροτών.

Σε ένα από τα βίντεο που μαρτυρούν την αστυνομική βία, φαίνονται τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχεται ένας αγρότης.

Το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Τα αιτήματα των αγροτών