Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.
Καταστολή, είναι η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα δίκαια αιτήματα που έχουν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν βρει στον δρόμο ζητώντας, πρωτίστως, άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση: επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.
Σε σχέση με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, ζητούν να γίνει εμβολιασμός, να δοθεί πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, αλλά και βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Ταυτόχρονα στηρίζουν όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων, καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.
Για τις εξελίξεις με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι παραγωγοί τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων στη δημοσιότητα.
Το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκαν επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες και ρίψη χημικών κατά των αγροτών.
Σε ένα από τα βίντεο που μαρτυρούν την αστυνομική βία, φαίνονται τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχεται ένας αγρότης.
Το βίντεο:
Τα αιτήματα των αγροτών
- Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.
- Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.
- Μείωση του κόστους παραγωγής.
- Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.
- Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
- Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
- Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική – αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).
- Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.
- Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.
- Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
- Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
