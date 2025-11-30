Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο

Με ωμή αστυνομική βία αντιμετωπίστηκαν οι αγρότες που διαμαρτύρονται σε Πλατύκαμπο και Νίκαια, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να στέλνει τα ΜΑΤ για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις.

Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν και σε κάμεραμαν που τραβούσε πλάνα

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, «χρωστάω παντού» φωνάζει σε άνδρες των ΜΑΤ αγρότης που συμμετείχε στην αγροτική κινητοποίηση, την ώρα που τον είχαν περικυκλώσει και τον έσπρωχναν.

Όπως φαίνεται αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» και δεν είσαι φίλος του καθεστώτος Μητσοτάκη, τότε, αντί να παίρνεις επιδοτήσεις, τρως ξύλο.

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο:

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί «βροχή» χημικών τόσο στον Πλατύκαμπο όσο και στη Νίκαια, στην πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα ΜΑΤ αντιμετωπίζουν με ωμή βία τον αγρότη, ο οποίος δεν αντιστέκεται, τον ρίχνουν στο έδαφος, τον πιέζουν και του βάζουν χειροπέδες.

Την ίδια στιγμή άλλοι αστυνομικοί χτυπούν κάμεραμαν που τραβάει πλάνα, ενώ απομακρύνουν με φωνές και σπρωξίματα αγρότες που διαμαρτύρονται για την προσαγωγή του συναδέλφου τους.

Αστυνομικός χτύπησε και έσπρωξε γυναίκα

Αστυνομικός χτύπησε και έσπρωξε μια γυναίκα που συμμετείχε στην κινητοποίηση.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο αστυνομικός αρπάζει τη γυναίκα, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν και να τον σταματούν.

Δείτε βίντεο – ντοκουμέντο:

Οργισμένοι οι αγρότες

Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει εδώ και ημέρες ότι θα ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στον Πλατύκαμπο η Αστυνομία είχε τοποθετήσει κλούβα των ΜΑΤ στο οδόστρωμα για να φράξει τον δρόμο, με τους αγρότες να ζητούν να μετακινηθεί.

Στη Νίκαια αγρότες μπήκαν στην εθνική οδό και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Και στις δύο περιπτώσεις η αστυνομία προχώρησε σε ρίψη χημικών και βομβών κρότου λάμψης. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο.

«Βροχή» χημικών από τα ΜΑΤ:

Οι αγρότες της Καρδίτσας κατάφεραν, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ανέβουν στον Ε65.

Την αρχή έκαναν οι αγρότες από το Προάστιο και την Ανάβρα.

Πέρασαν με τα τρακτέρ τους στον Ε65 για να μεταβούν στο Δέλτα της Καρδίτσας, όπου είχαν δώσει ραντεβού οι αγρότες του νομού.

Εξοντωτικές καθυστερήσεις, αδιαφάνεια στις διαδικασίες, εμπαιγμός από την κυβέρνηση

Χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, οι αγρότες καταγγέλλουν εξοντωτικές καθυστερήσεις, αδιαφάνεια στις διαδικασίες και συνεχή εμπαιγμό από την κυβέρνηση.

«Δεν αντέχουμε άλλο», δηλώνουν οι παραγωγοί που στήνουν μπλόκα σε κομβικά σημεία.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.

«Βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμά μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα, μάς το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ», επισημαίνεται σε σχετικό κάλεσμα.