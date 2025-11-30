Θεσσαλία: Στο νοσοκομείο αγρότης μετά τα επεισόδια με τα ΜΑΤ στο μπλόκο της Νίκαιας
Ο συνδικαλιστής αγρότης τραυματίστηκε από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μετά από επεισόδια που ξέσπασαν στον κόμβο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής
Επεισόδια σημειώθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Αγρότες με τα τρακτέρ τους έσπασαν το στηθαίο στον παράδρομο, μπήκαν στην εθνική οδό και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Κατά την ένταση υπήρξε και τραυματισμός αγροτοσυνδικαλιστή, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ρίψη φωτοβολίδων κρότου λάμψης και χημικών.
Τραυματίστηκε αγρότης
Ο συνδικαλιστής σωριάστηκε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που τραυματίστηκε αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον αγρότη στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Λάρισας.
Στο νοσοκομείο βρίσκεται ακόμη ένα άτομο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr
