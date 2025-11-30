newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Στη μάχη για την επιβίωσή τους ρίχνονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι από σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου και τουλάχιστον μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, βγαίνουν ξανά στους δρόμους, στήνοντας τα πρώτα μπλόκα σε εθνικές οδούς και κομβικά σημεία της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις τους αποκτούν πλέον χαρακτήρα κραυγής αγωνίας απέναντι σε μια πολιτική, η οποία όπως λένε τους εγκαταλείπει, οδηγώντας σε κατάρρευση τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

«Βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμά μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας»

Με την οργή να ξεχειλίζει καθώς χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, οι αγρότες καταγγέλλουν εξοντωτικές καθυστερήσεις, αδιαφάνεια στις διαδικασίες και συνεχή εμπαιγμό από την κυβέρνησης. «Δεν αντέχουμε άλλο», δηλώνουν οι παραγωγοί που στήνουν μπλόκα σε κομβικά σημεία.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς. Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.

«Βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμά μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα, μάς το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ», επισημαίνεται σε σχετικό κάλεσμα.

Μπλόκα στη Θεσσαλία

Μπλόκα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν προγραμματιστεί να στηθούν στον θεσσαλικό κάμπο, όπου εκεί παραδοσιακά χτυπά η καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, αποτελώντας συγχρόνως και το κέντρο λήψης αποφάσεων.

Έτσι, με υλοποιώντας τις αποφάσεις της που ελήφθησαν κατά τη μεγάλη σύσκεψη που διοργανώθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, στη Λάρισα, το μπλόκο με τρακτέρ θα στηθεί στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Νίκαιας, όπου θα συμμετέχουν με αποφάσεις τους και οι αγρότες από τη Μαγνησία, ενώ στην Καρδίτσα το «ραντεβού» έχει δοθεί για τον κόμβο Ε 65.

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας. Ας πάρουν τα μέτρα τους και ας δώσουν λύσεις», τονίζει στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος μας μεταφέρει την αγωνιστική διάθεση που επικρατεί στα χωριά, στην ύπαιθρο, στην επαρχία: «Η αγανάκτηση που επικρατεί, τροφοδοτεί την αγωνιστικότητα μας», λέει χαρακτηριστικά.

Τα επόμενα βήματα αναμένονται να καθοριστούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, όπου και θα εξεταστεί αν θα υπάρχει ολιγόωρος ή διαρκείας αποκλεισμός των κεντρικών δρόμων και εθνικών οδών, αλλά και σε ποια άλλη μορφή αντίδρασης θα προχωρήσουν.

Ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα

Οι κινητοποιήσεις όμως δεν ξεκινούν και σταματούν στη Θεσσαλία. Από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε μαζικές συσκέψεις, περιοδείες οργανώνοντας τη μορφή των κινητοποιήσεων τους, οι οποίες θα κλιμακωθούν με συντονισμένες δράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στις επόμενες ημέρες.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν μπει εκτός από τα μπλόκα στις κεντρικές εθνικές οδούς, ακόμα και αποκλεισμούς αεροδρομίων, λιμανιών, ενώ ανά περιφέρεια υπάρχουν σκέψεις να μπλοκάρουν τις διελεύσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια ή ακόμα και από νομό σε νομό.

Πάντως, οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις και άμεσες λύσεις, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες.

Τι ζητούν οι αγρότες
Τα αιτήματα αιχμής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αφορούν την επιβίωση τους. Όμως σε αυτά ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα: την ευλογιά προβάτων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την ευλογιά ζητούν εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. «Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα», επισημαίνουν.

Επίσης, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα, μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Ακόμη, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Ζητούν να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ), να υπάρξει πάγωμα των οφελών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Πηγή: ΟΤ

