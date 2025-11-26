newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 26 Νοεμβρίου 2025 | 12:14

Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, οι αγρότες δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και την ερχόμενη Κυριακή στήνουν τα πρώτα μπλόκα προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μαξίμου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Spotlight

Ανησυχία προκαλούν στο Μαξίμου, οι κλιμακούμενες κινητοποιήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους που ξεκίνησαν να βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους, ενώ την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να στήσουν τα πρώτα μπλόκα.

Εξέλιξη την οποία απεύχεται η κυβέρνηση, που θέλει διακαώς να απεγκλωβιστεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να προλάβει να ανακόψει το αγροτικό μέτωπο πριν αυτό γίνει τσουνάμι. Ως εκ τούτου, το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει την επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών, συνεπικουρούμενο και από μερίδα γαλάζιων βουλευτών που προέρχονται από αγροτικούς νομούς, προβάλλοντας το αφήγημα: «Κάντε υπομονή. Μετά το «ξεκαθάρισμα», θα υπάρχουν  περισσότερα χρήματα για να δοθούν στους έντιμους αγρότες».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε πως οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα». Ενώ, σχολίασε πως «τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς».

Αγρότες: Αγώνας για την επιβίωση

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, με εξαγγελίες ότι θα γίνουν πληρωμές μέρους των επιδοτήσεων στα τέλη του μήνα, ότι θα υπάρξει ελάφρυνση στο πετρέλαιο και στήριξη στους κτηνοτρόφους, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση, με τη στάση πληρωμών, τους φορτώνει τα σπασμένα της πολιτικής και των σκανδάλων της.

Οι αγρότες απαιτούν να στηριχτεί το εισόδημά τους, που έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα. Οι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ένα από τα αιτήματά τους είναι η στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ασθένειας, οδηγώντας σε καταστροφές κοπαδιών.

Ζήτημα αιχμής για τους αγροτοκτηνοτρόφους είναι και το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Συλλογικές συμβάσεις: Ιστορική συμφωνία για επαναφορά τους

Συλλογικές συμβάσεις: Ιστορική συμφωνία για επαναφορά τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Σύνταξη
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία»

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Το κυβερνητικό αφήγημα κατά Τσίπρα με αφορμή την Ιθάκη έσπευσαν να ακολουθήσουν πολύ, ξεχνώντας ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε να τρέχει από το 2015 και μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόλμησε να εκτεθεί σε αντίθεση με τους προκατόχους του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Σύνταξη
Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»
Champions League 26.11.25

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο έχει γράψει ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Marca τόνισε τη δυναμική που έχει το Καραϊσκάκη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Κακοκαιρία Adel 26.11.25

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο