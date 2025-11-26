Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Ανησυχία προκαλούν στο Μαξίμου, οι κλιμακούμενες κινητοποιήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους που ξεκίνησαν να βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους, ενώ την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να στήσουν τα πρώτα μπλόκα.

Εξέλιξη την οποία απεύχεται η κυβέρνηση, που θέλει διακαώς να απεγκλωβιστεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να προλάβει να ανακόψει το αγροτικό μέτωπο πριν αυτό γίνει τσουνάμι. Ως εκ τούτου, το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει την επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών, συνεπικουρούμενο και από μερίδα γαλάζιων βουλευτών που προέρχονται από αγροτικούς νομούς, προβάλλοντας το αφήγημα: «Κάντε υπομονή. Μετά το «ξεκαθάρισμα», θα υπάρχουν περισσότερα χρήματα για να δοθούν στους έντιμους αγρότες».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε πως οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα». Ενώ, σχολίασε πως «τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς».

Αγρότες: Αγώνας για την επιβίωση

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, με εξαγγελίες ότι θα γίνουν πληρωμές μέρους των επιδοτήσεων στα τέλη του μήνα, ότι θα υπάρξει ελάφρυνση στο πετρέλαιο και στήριξη στους κτηνοτρόφους, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση, με τη στάση πληρωμών, τους φορτώνει τα σπασμένα της πολιτικής και των σκανδάλων της.

Οι αγρότες απαιτούν να στηριχτεί το εισόδημά τους, που έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα. Οι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ένα από τα αιτήματά τους είναι η στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ασθένειας, οδηγώντας σε καταστροφές κοπαδιών.

Ζήτημα αιχμής για τους αγροτοκτηνοτρόφους είναι και το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές.