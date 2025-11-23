newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23 Νοεμβρίου 2025 | 13:46

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευεξία: Από το λεπτό στο ισορροπημένο σώμα

Ευεξία: Από το λεπτό στο ισορροπημένο σώμα

Spotlight

Σε θριαμβολογίες για το γεγονός ότι θα καταβληθεί από αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, πιο νωρίς από τον αρχικό προγραμματισμό, το «φιλοδώρημα» των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, προέβη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης, υποστήριξε πως «η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα. Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν.

Ο πρωθυπουργός επιχειρώντας να καλλιεργήσει προσδοκίες, δεν παρέλειψε να πει ότι «η πρόβλεψή μας είναι ότι και το 2026 θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη 2,4% -σχεδόν διπλάσια από την εκτιμώμενη για την Ευρωζώνη, περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του χρέους».

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών

Ο κ. Μητσοτάκης, με εμφανή τον στόχο κατευνασμού των αγροτών και των κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό, επανέλαβε ότι «με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης, οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα».

Αναμάσησε δε το γνωστό αφήγημα ότι «τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς» και επανέλαβε την αόριστη εξαγγελία περί ενίσχυσης των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά.

Μητσοτάκης: Δείτε την ανάρτηση

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

«Καλή σας ημέρα. Αυτήν την εβδομάδα κλείσαμε τρία χρόνια από τότε που ξεκίνησα από εδώ να μοιράζομαι μαζί σας εβδομαδιαία το κυβερνητικό έργο. Πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω. Ένα πείραμα που τελικά έγινε μια αγαπημένη συνήθεια κάθε Κυριακή, αλλά και μια άσκηση πειθαρχίας και ταυτόχρονα λογοδοσίας προς όλες και όλους σας ανεξαιρέτως. Η πολιτική έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί το συγκεκριμένο και το χειροπιαστό, τις μεγάλες και μικρές αλλαγές που μπορεί να φέρει καθημερινά στις ζωές όλων μας. Όχι στα λόγια αλλά με πράξεις. Ευχαριστώ όλες και όλους που μπαίνουν στον κόπο κάθε εβδομάδα να διαβάζουν αυτούς τους μίνι απολογισμούς (εντάξει, όχι και τόσο μίνι), ελπίζοντας κάθε φορά να βρίσκετε έστω και κάτι που κάνει λίγο καλύτερη την καθημερινότητά σας.

Συνεχίζοντας, λοιπόν, αυτήν την από τριετίας κυριακάτικη συνήθεια, ξεκινώ σήμερα με μια είδηση που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους και τη διαρκή προσπάθεια που κάνουμε για τη στήριξη των εισοδημάτων τους. Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα. Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν.

Αυτό, όπως και πολλά άλλα, είναι μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2026, το οριστικό σχέδιο του οποίου κατατέθηκε στη Βουλή. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε γι’ αυτόν κατά τη συζήτησή του στη Βουλή. Κρατήστε μόνο ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό με εθνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, που ενισχύει το εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών. Η πρόβλεψή μας είναι ότι και το 2026 θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη 2,4% -σχεδόν διπλάσια από την εκτιμώμενη για την Ευρωζώνη, περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του χρέους. Περισσότερα, σε λίγες μέρες!

Ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του νέου Δικαστικού χάρτη έχει ήδη φέρει αποτελέσματα: τα στοιχεία του Just Stat, του παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, δείχνουν ότι ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα Πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Η βελτίωση αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης πανελλαδικά. Η πιο θεαματική αλλαγή αφορά το Πρωτοδικεία Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας, όπου ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 4 χρόνια στον 1,5 χρόνο! Σημαντική βελτίωση και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο χρόνος έπεσε από 12 σε 7,5 μήνες, και στον Πειραιά, από 12 σε 9 μήνες. Οι χρόνοι αυτοί είναι πλέον καλύτεροι από τον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο από την 1η Ιανουαρίου 2026 με τη νέα Πολιτική Δικονομία. Βασικοί λόγοι επιτυχίας είναι ο διπλασιασμός του δικαστικού δυναμικού με συνενώσεις στα δικαστήρια που έχουν μεγάλο φόρτο υποθέσεων, η επέκταση της δικαιοδοσίας του και η σωστά προετοιμασμένη χωροταξική κατανομή των δικαστηρίων μέσω εξαντλητικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στον ίδιο άξονα μεταρρυθμίσεων και αποκατάστασης της ομαλότητας, έρχονται και οι εξελίξεις στον αγροτικό κόσμο. Με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης, οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα. Η τεχνική λύση δεν θα ισχύει πλέον και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας, δηλαδή θα επιτρέπεται να δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο στον νομό κατοικίας και στους όμορους νομούς. Τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς. Για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδήματος, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Το μόνο που τους καλούμε να κάνουν είναι να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να συνεργαστούν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Αντιμετώπισης της Ευλογιάς.

Επόμενο θέμα, το στεγαστικό. Δίνουμε παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 στην προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» (αντί για 31 Δεκεμβρίου που ήταν αρχικά) και αντίστοιχα η προθεσμία εκταμίευσης επεκτείνεται ως τις 31 Αυγούστου 2026. Ταυτόχρονα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια (πλέον στις 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρια και 5.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί), ώστε να καλυφθούν ακόμη περισσότεροι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, αλλαγή που ευνοεί άγαμους, ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες. Το πρόγραμμα έχει ήδη φτάσει στο 65% της απορρόφησης, με 1,3 δισ. ευρώ να έχουν δεσμευτεί και συνολικά, μαζί με το «Σπίτι μου 1», περίπου 18.000 νοικοκυριά να έχουν αποκτήσει κατοικία. Για να αυξηθεί και η διαθεσιμότητα κατάλληλων κατοικιών στην αγορά, έρχεται και το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που θα ενεργοποιηθεί από το νέο έτος και θα αφορά παλιά ακίνητα που είτε είναι κλειστά είτε ιδιοκατοικούνται, με στόχο την αύξηση της προσφοράς πρώτης κατοικίας. Για πρώτη φορά οι ανακαινίσεις κατοικιών θα χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους, κάτι που μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν. Αλλά περισσότερα γι’ αυτό, από το νέο έτος!

Τον Ιούλιο η κυβέρνησή μας ψήφισε έναν πολύ σημαντικό νόμο με τον οποίον θωρακίζεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο η απαγόρευση διάθεσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους. Προχωρήσαμε τώρα στο πιο δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό κομμάτι: την ενεργοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την Ελληνική Αστυνομία να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εφαρμογή του νόμου. Θυμίζω, τρία είναι αυτά τα εργαλεία: η ψηφιακή επιβεβαίωση της πραγματικής ηλικίας του υποψήφιου αγοραστή τέτοιων προϊόντων -και είμαστε πρωτοπόροι ως προς αυτό στην ΕΕ, το ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων που φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ανηλίκων, με υποχρεωτική την προαναγγελία τους, και το ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ, με επίσης υποχρεωτική τη δήλωση της πώλησής τους. Με αυτά, οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ –που έχει πλέον την κύρια αρμοδιότητα– γίνονται πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί. Ήδη, μέσα σε 3,5 μήνες, οι παραβάσεις για παραμέληση ανηλίκων έχουν αυξηθεί κατά 50%. Τονίζω ξανά ότι χρειάζεται όλοι μας, Πολιτεία και κοινωνία, οι γονείς να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για να προστατέψουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του εθισμού στο κάπνισμα και στην κατανάλωση αλκοόλ.

Προχωρώ σε δύο ακόμη σημαντικά βήματα κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία. Το πρώτο είναι το νέο σύγχρονο ΚΕΠΑ που παραδώσαμε πλέον σε λειτουργία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώστε να προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες σε όσους πολίτες με αναπηρία επισκέπτονται τα ιατρεία για εξετάσεις και τις πιστοποιήσεις τους. Σύγχρονες υποδομές, περισσότεροι γιατροί και ψηφιοποίηση διαδικασιών έχουν συμβάλει σε σημαντική μείωση των εκκρεμών ραντεβού, που θα γίνουν ακόμη λιγότερα με την απλοποίηση που κάνουμε στη λίστα των μακροχρόνιων και αμετάκλητων αναπηριών ώστε να μην απαιτούνται πολλαπλές πιστοποιήσεις για χιλιάδες άτομα με αναπηρία. Το δεύτερο βήμα είναι η υποβολή αιτήσεων για την νέα Κάρτα Αναπηρίας. Θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος, ο οποίος στη συνέχεια θα την ενεργοποιεί με τον κωδικό που θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο. Με την επίδειξη της Κάρτας Αναπηρίας, οι κάτοχοί της μπορούν να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε διάφορες υπηρεσίες, να τη χρησιμοποιούν ως ισοδύναμο δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας, να μετακινούνται δωρεάν σε όλα τα ΜΜΜ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η κάρτα δίνει επίσης και δωρεάν είσοδο σε δημόσιους χώρους πολιτισμού. Με λίγα λόγια, είναι ένα εργαλείο ελευθερίας για κάθε πολίτη με αναπηρία.

Αυτήν την εβδομάδα βρέθηκα στη μακρινή Σιγκαπούρη, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά και με μεγάλους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η Σιγκαπούρη είναι μια παγκόσμια οικονομική δύναμη και λειτουργεί ως «πύλη» για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ασία. Κάτι αντίστοιχο είμαστε και εμείς για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Γι’ αυτό και οι συνέργειες που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι πολλές και ουσιαστικές: στη ναυτιλία, το διαμετακομιστικό εμπόριο, τον τουρισμό αλλά και την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Χάρηκα πολύ, επίσης, για τις επαφές που είχα και με εκπροσώπους της δυναμικής ελληνικής κοινότητας. Ακόμη περισσότερο χάρηκα διότι τους άκουσα να λένε ότι σκέφτονται σοβαρά πλέον την επιστροφή τους στην Ελλάδα, λόγω των ευκαιριών που βλέπουν να δημιουργούνται στην πατρίδα μας.

Τους Έλληνες της διασποράς και ειδικά της γενιάς του brain drain αφορά, μεταξύ άλλων, και το επόμενο μεταρρυθμιστικό μας βήμα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με την ενοποίησή του και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να «αλλάξουμε πίστα». Γι’ αυτόν τον σκοπό συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας με κορυφαίους επιστήμονες και κυβερνητικά στελέχη, η οποία θα παρουσιάσει την πρότασή της για τη διακυβέρνηση του ερευνητικού χώρου υπό ένα νέο Υπουργείο μέχρι τον Μάρτιο. Θα ακολουθήσει διάλογος με τα πανεπιστήμια και Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού, όπως και με την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε η παραγόμενη έρευνα να απαντά ακόμη περισσότερο στις ανάγκες της οικονομίες και να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να γίνει η Ελλάδα μια χώρα που προσελκύει ταλέντο, δημιουργεί καινοτόμες επιχειρήσεις, κρατά τους νέους επιστήμονες εδώ και φέρνει πίσω όσους έφυγαν. Είναι στρατηγική μας επιλογή.

Θέλω, πριν ολοκληρώσω, να αναφερθώ σε ένα θέμα που απαιτεί σταθερή και σοβαρή αντιμετώπιση: την εγκληματικότητα και τη χρήση όπλων στην Κρήτη. Όπως είχα σημειώσει πριν δύο εβδομάδες, προχωρούμε σε ένα συνολικό σχέδιο. Από το Ρέθυμνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε λεπτομερώς τις αλλαγές και τις νέες πρωτοβουλίες, καθώς και τις οργανωτικές και νομοθετικές αλλαγές που επεξεργάστηκαν από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πέρα από την ενδυνάμωση της παρουσίας της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και την ανασυγκρότηση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, προχωρά η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς Κρήτης με έδρα τις Μοίρες και δύναμη 165 αστυνομικών. Στο νομοθετικό σκέλος, αυστηροποιείται ουσιαστικά το πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία: δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα, αυστηρότερες ποινές για άσκοπους πυροβολισμούς (τουλάχιστον 2 έτη φυλάκισης και έως 30.000 ευρώ πρόστιμο) και ευθύνη για καταστηματάρχες που τους επιτρέπουν. Αντίστοιχες ποινές προβλέπονται και για όσους παρακινούν, διαφημίζουν ή διευκολύνουν την παράνομη χρήση όπλων. Διευρύνονται επίσης οι χώροι όπου η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, όπως κοινωνικές εκδηλώσεις και εμποροπανηγύρεις, ενώ η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου καθίστανται γενικά κακουργηματικές πράξεις. Σε περιπτώσεις υποτροπής η ποινή δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, προβλέπεται περίοδος τεσσάρων μηνών για οικειοθελή παράδοση παράνομων όπλων, χωρίς ποινικές κυρώσεις. Η βούλησή μας να τελειώνουμε επιτέλους με τους θανάτους που προκαλεί ένα «έθιμο» που κυριολεκτικά σκοτώνει είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη.

Με όλα αυτά κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη, ήρεμη Κυριακή και να γεμίσετε δυνάμεις για την εβδομάδα που έρχεται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευεξία: Από το λεπτό στο ισορροπημένο σώμα

Ευεξία: Από το λεπτό στο ισορροπημένο σώμα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Φωτογραφίες 23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης - Παραμένουν κενά στα σχολεία

«Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ

Στο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις εσωκομματικές εκλογές προκειμένου να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφονται σοβαρές αποστάσεις μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιων» στελεχών

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο
Εκδήλωση στον Περισσό 22.11.25

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ιδέες που γέννησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρά την επιχείρηση συκοφάντησης τους, «είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα

Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα-Παρόντες Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια
Προδημοσίευση «Ιθάκη» 22.11.25

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια

Κόστισε τελικά η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ 100 δισ. στην Ελλάδα; Ο Αλέξης Τσίπρας διαλύει τους μύθους διαβάζοντας το κεφάλαιο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες» από το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου. «Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα» τονίζει και συνιστά σε όσους ασκούν κριτική να μην είναι σαν τους λωτοφάγους και να μην ξεχνούν ότι εκείνοι έριξαν τη χώρα στον Καιάδα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Σημαντικές οι ζημιές και τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»
Ελλάδα 23.11.25

Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

«Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε το ντόμινο καταστροφών» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in.gr – «Χωρίς βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημογραφικό: Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού – Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Δημογραφικό 23.11.25

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού - Σε λίγα χρόνια 1 στους 3 Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών

Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Ελλάδα 23.11.25

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 23.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Πίστα και αλγόριθμος 23.11.25

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Φωτογραφίες 23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
AIDS: Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ενημέρωση, έλεγχος και φροντίδα χωρίς στίγμα – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ιός HIV 23.11.25

Οι σύγχρονες προκλήσεις για το AIDS - Ενημέρωση και έλεγχος χωρίς στίγμα - Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κεντρική πρόκληση - Η UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στον ιό HIV απειλείται από μειωμένη χρηματοδότηση και εμπόδια στην πρόληψη

Σύνταξη
Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
Βίντεο 23.11.25

Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Δύο 14χρονες κατέρρευσαν λόγω μέθης – Στο νοσοκομείο η μία – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ
Στη Θεσσαλονίκη 23.11.25

Κατέρρευσαν στον δρόμο λόγω μέθης δύο 14χρονες - Στο νοσοκομείο η μία - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ

Η μία από τις ανήλικες λιποθύμησε περπατώντας με τη φίλη της στην παραλία στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ που τους πούλησε αλκοόλ

Σύνταξη
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις 23.11.25 Upd: 16:31

Ο Τραμπ κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία ότι δεν δείχνει «ευγνωμοσύνη» - Όλα τα μάτια στη Γενεύη για τις συνομιλίες

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο