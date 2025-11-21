Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Την ώρα που τα νοικοκυριά έχουν «γονατίσει» από τους φόρους και την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε μιλώντας στο Forum του Bloomberg να πανηγυρίσει για τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένους αριθμούς και δείκτες κρύβοντας κάτω από το χαλί το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια.

«Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο κι έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν» είπε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «έχουμε καταδείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις».

Όσο για την ακρίβεια, αναφέρθηκε στο…. αποτύπωμα της φορολογικής μεταρρύθμισης το οποίο – όπως είπε – «θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τα λοιπά, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόβος για τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο και ενισχύουμε τη θέση μας στον χάρτη».

Για την Ουκρανία

Αναφορικά με την Ουκρανία, επισήμανε ότι «πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις», ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

«Εχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία και το προβληματικό σημείο για εμένα είναι η παραχώρηση εδαφών. Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», ανέφερε.

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ, περί προτιμήσεων του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο.

«Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το θαλάσσιο Δίκαιο χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρπετική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας».

«Η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για το λιμάνι του Πειραιά»

Εν τω μεταξύ ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ο οποίος διατύπωσε τη θέση ότι η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για το λιμάνι του Πειραιά, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία της με τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει απομάκρυνση της κινεζικής παρουσίας από τον Πειραιά, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε: «Για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές».

Ακόμη, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει σημαντικά τον γεωπολιτικό της ρόλο:

«Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης».

Προσέθεσε ότι η χώρα αποτελεί πλέον «πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά», αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ακόμη ότι η Αθήνα επιδιώκει στενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον, διατηρώντας ταυτόχρονα σεβασμό στις υπάρχουσες επενδύσεις: «Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε», σημείωσε.

Κατέληξε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες που «αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».