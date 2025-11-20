Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.
Περίοπτη θέση στη «θετική ατζέντα» που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να προβάλλει στην προσπάθειά του να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, έχουν οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, αλλά και οι διεθνείς επαφές και τα πρωθυπουργικά ταξίδια στο εξωτερικό.
Και ειδικά σε μια περίοδο που έχουν προηγηθεί οι αρνητικές εντυπώσεις από την τελευταία επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ (με το ναυάγιο της συνάντησής του με τον Τ. Ερντογάν και τη συνάντηση του τελευταίου με τον Τραμπ), οι οποίες θόλωσαν την εικόνα που ο ίδιος σε όλη την κυβερνητική του θητεία φιλοτεχνεί για τον εαυτό του, ενός πρωθυπουργού δηλαδή που παίζει ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.
Εξ ου και όπως φάνηκε και κατά την τελευταία του συνέντευξη του Κυρ. Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, όπου δήλωσε «σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι» με τον Τραμπ, γιατί «η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεωενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον», ο πρωθυπουργός περιμένει και ποντάρει πολλά σε μία μελλοντική συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θέλοντας να ξορκίσει και την κριτική που έχει δεχτεί σε σχέση με το δικό του διεθνές στάτους.
Ειδικά, λοιπόν, σε αυτή τη φάση που η κυβέρνηση αναζητά εναγωνίως τη δημοσκοπική της ανάκαμψη, ο πρωθυπουργός επενδύει ακόμα περισσότερο στην προώθηση στο ακροατήριό του, του προφίλ του «διεθνώς αναγνωρισμένου ηγέτη-statesman» και της εικόνας της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.
Στη Σιγκαπούρη
Η Ατζέντα
