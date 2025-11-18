Στριμωγμένος από τις κινητοποιήσεις αγροτών ο Μητσοτάκης – Προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση όσων έχασαν ζώα από την ευλογιά

Με εμφανή την προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, επανέλαβε τα περί στήριξης των εισοδημάτων ως απάντηση στην ακρίβεια, ενώ με το βλέμμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις, προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα από την ευλογιά των προβάτων.

Ειδικότερα, για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης αφού παραδέχτηκε ότι «υπάρχει πρόβλημα ακριβείας στη χώρα» είπε ότι είναι άδικο να δίνονται αποσπασματικά παραδείγματα και προέβη ξανά σε μια αναδρομή των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. «Μπορούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και να κάνουμε ελέγχους στην αγορά. Ψηφίζουμε μια ενιαία αρχή ελέγχου της αγοράς. Όμως επιμένω η λύση είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους. Και αυτό γίνεται με τη γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με την οποία οι πολίτες θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους στις αρχές του 2026». Παράλληλα ανέφερε ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες, λέγοντας «αν δίναμε παραπάνω θα θέταμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα», ενώ επανέλαβε ότι «δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να τάζει πολλά περισσότερα».

Για το στεγαστικό, ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστούν νέα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ πριν το τέλος του έτους θα ανακοινωθεί και το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών.

Επιχείρηση εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών – Η εξαγγελία για έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων

Αναφορικά με την καθυστέρηση των πληρωμών των αγροτών, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «η δέσμευσή μας στους αγρότες είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου. Τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου». Υποστήριξε δε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΑΑΔΕ, θα είναι σε όφελος τον πραγματικών αγροτών.

«Να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι ότι το νέο σύστημα θα πετάει έξω όσους δεν δικαιούνται χρήματα αλλά το συνολικό ποσό θα είναι ίδιο, οπότε οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα», είπε.

Παράλληλα παραδέχτηκε ότι λόγω της ευλογιάς των προβάτων υπάρχει πρόβλημα στην κτηνοτροφία και προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση όσων θανάτωσαν ζώα.

«Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς», είπε, προσθέτοντας πως θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και «θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους». Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει εξειδίκευση αυτής της πρωτοβουλίας, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα.

Πανηγυρισμοί για τις ενεργειακές συμφωνίες

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «αν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης θα υποχρεωθούν να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων», ενώ πανηγύρισε εκ νέου για τις ενεργειακές συμφωνίες λέγοντας ότι «η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ενεργειακά και γεωπολιτικά σε κεντρικό κόμβο».

Για το καλώδιο με την Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζεται οικονομοτεχνική επικαιροποίηση «ώστε με αυτά τα δεδομένα να μιλήσουμε στους επενδυτές και μπορεί και να τους προσελκύσουμε».

Ο ίδιος ανέφερε ότι «έχω συναντηθεί ξανά με τον κ. Τραμπ» και πρόσθεσε: «Σε αυτούς που με ευκολία λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σημεία επαφής με την κυβέρνηση Τραμπ, οι εξελίξεις τους διέψευσαν πανηγυρικά».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στα σκαριά συνεργασία με την Ουκρανία για θαλάσσια drones, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η χώρα στη διάρκεια του πολέμου.

Μητσοτάκης: «Δεν σχολιάζω» για Σαμαρά – Τι είπε για Τσίπρα

Ερωτηθείς σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και την σφοδρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους της αποπομπής από την παράταξη. Σεβόμενος την ιστορία του και το πρόσφατο προσωπικό πένθος επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια όσα λέει».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, επανέλαβε ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού λέγοντας ότι «εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον και ο κ. Τσίπρας για το παρελθόν», ενώ ερωτηθείς αν τον προβληματίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Τσίπρα απάντησε: «Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος το έχει ρίξει μια φορά στα βράχια».

Ο κ. Μητσοτάκης, επανέλαβε παράλληλα ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2027.