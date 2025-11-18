Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Σε μια εβδομάδα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσημη κυκλοφορία του μέχρι σήμερα η «Ιθάκη» έχει σχεδόν μονοπωλήσει την πολιτική συζήτηση.

Σχεδόν κάθε αντιπαράθεση που ξεσπά ακόμη και μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης περιστρέφεται είτε γύρω από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είτε γύρω από τις συνεργασίες στην κεντροαριστερά με τις δυο πλευρές να παίρνουν ως δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι ενεργός παίχτης με δικό του κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ως απόλυτη προτεραιότητά του αυτές τις ημέρες το βιβλίο του και την διάχυση του μηνύματος που θέλει να περάσει μέσα από αυτό όσο το δυνατό πλατύτερα στην κοινωνία.

Μόλις αυτό κυκλοφορήσει και επίσημα στις 24 Νοεμβρίου και αφού κλείσει ο πρώτος κύκλος της κριτικής που θα δεχτεί για τα όσα γράφει, ο πρώην πρωθυπουργός αναπόφευκτα θα περάσει στη λεγόμενη real politic και την αντιπαράθεση με όρους σύγκρουσης σε όλα τα επίπεδα.

Άγχος

Το προεκλογικό σκηνικό του 2023, όπως όλα δείχνουν με βάση την εδραιωμένη άποψη ότι η απόσταση που χωρίζει τη ΝΔ από την αυτοδυναμία δύσκολα θα καλυφθεί ακόμη και σε ενάμιση χρόνο από τώρα, θα επαναληφθεί και το 2027, όταν και θα γίνουν οι εκλογές, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» θα είναι ίσως πιο έντονο από ό,τι τέσσερα χρόνια πριν, ιδιαίτερα αν μέχρι αυτό το Πάσχα ο κ. Τσίπρας έχει αποφασίσει να ανακοινώσει το δικό του κόμμα.

Η πίεση για μια ακόμη φορά πέφτει στο ΠΑΣΟΚ που θα βρεθεί και πάλι κάτω από το πιεστικό ερώτημα αν θα συναινέσει σε ενιαίο μέτωπο των προοδευτικών κομμάτων ή αν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ στο όνομα της ακυβερνησίας.

Για αυτό και διόλου τυχαία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη η δήλωση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ράνιας Θρασκιά – εκλέχτηκε βουλευτής επί Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ – ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο και με τον πρώην πρωθυπουργό.

Το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη ήταν σαφές και στόχευε στην πτέρυγα εκείνη της Χαριλάου Τρικούπη που συγκυβέρνησαν με τη ΝΔ και «πριν από δέκα χρόνια κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη».

Σκοπιμότητες

Αναπόφευκτα και παράλληλα με την αντιπαράθεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ θα αναβιώσει και το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη ως αναγκαία συνθήκη πολιτικής τακτικής και σκοπιμότητας.

Μετά την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του ο κ. Τσίπρας θα έχει ελεύθερο το πεδίο για να μιλήσει πλέον σκληρά πολιτικά και κυρίως σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους.

Μια πρόγευση εξάλλου δόθηκε με την μετωπική επίθεση που έκανε στον κ. Μητσοτάκη, όταν ο πρωθυπουργός έσταξε χολή για το βιβλίο του κ. Τσίπρα.

Το υπονοούμενό του ήταν σαφές για τον κ. Τσίπρα καθώς όπως είπε «θα αφήσω σε άλλους να το αποδομήσουν» το βιβλίο του.

Έδειχνε σαφέστατα στους πρώην συντρόφους του κ. Τσίπρα, όλους όσοι δηλαδή από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν σταθερό στασίδι στα μέσα ενημέρωσης και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι όχι μόνο έμειναν στα αζήτητα, αλλά μετά βίας εξασφάλισαν μετά από πολλά χρόνια την είσοδό τους στη Βουλή.

Στο κλίμα αυτό δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι πίσω από τις διαρροές του περιεχομένου του βιβλίου – υποκλοπή τις χαρακτήρισε ο εκδοτικός οίκος της «Ιθάκης» καταθέτοντας τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του κ. Βαξεβάνη – βρίσκονται οι ίδιες ακριβώς πολιτικές σκοπιμότητες που στοχοποιούν διαχρονικά τον κ. Τσίπρα.

Το παίρνει πάνω του

Ο κ. Τσίπρας όμως βάζει τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση στο βιβλίο και αυτό ίσως δεν το συνυπολόγισαν οι πρώην σύντροφοί του.

Ο συγγραφέας δεν μπαίνει στη διαδικασία χαρακτηρισμών για τους πρώην συντρόφους του, αλλά περιγράφοντας γεγονότα και τις επιλογές σε μείζονα ζητήματα, όπως οι τηλεοπτικές άδειες ή η υπόθεση της Novartis κάνει την αυτοκριτική του πρώτα και σύμφωνα με πληροφορίες ο συγγραφέας αφήνει τον αναγνώστη να βγάλει τα συμπεράσματά του για τα πρόσωπα.

Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρα παίρνει διαζύγιο από τους πρώην συντρόφους του παίρνοντας ταυτόχρονα πάνω του σχεδόν όλη την ευθύνη αλλά και το πολιτικό κόστος.