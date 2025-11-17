newspaper
17.11.2025
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
ΣΥΡΙΖΑ: Έργο Μητσοτάκη: Πανευρωπαϊκή πρωτιά και στα «λουκέτα»
Επικαιρότητα 17 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Έργο Μητσοτάκη: Πανευρωπαϊκή πρωτιά και στα «λουκέτα»

«Τα 'λουκέτα' στα μαγαζιά αποτυπώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την κατηφόρα της χώρας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Spotlight

«Η πανευρωπαϊκή πρωτιά και στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων αποτελεί άλλο ένα επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας αναφορά σε σχετικά στοιχεία της Eurostat.

Η Κουμουνδούρου τονίζει, μάλιστα, πως «με τα αβάσταχτα ενοίκια, το δυσθεώρητο κόστος ενέργειας, τη μείωση της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών και μια κυβέρνηση σύμμαχο των καρτέλ και εχθρό των μικρομεσαίων, κανείς δεν εκπλήσσεται που η Ελλάδα καταγράφει ακόμα μια πανευρωπαϊκή ‘πρωτιά’, αυτή τη φορά στις χρεοκοπίες επιχειρήσεων».

«Η Ελλάδα ‘κατακτά’ την πρώτη θέση στην ΕΕ» στις πτωχεύσεις

Όπως καταγράφει η Eurostat, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα μας αυξήθηκαν με το ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ τόσο στο τρίτο τρίμηνο του 2025, όσο και συνολικά από το 2021! Έτσι, το τρίτο τρίμηνο φέτος καταγράφηκε αύξηση των ‘λουκέτων’ κατά 47,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου χρόνου. Με αυτό το ποσοστό», υπογραμμίζει, «η Ελλάδα ‘κατακτά’ την πρώτη θέση στην ΕΕ, αφήνοντας πολύ πίσω την Πολωνία και την Τσεχία στη δεύτερη και τρίτη θέση, με αυξήσεις 17,3% και 17,2% αντίστοιχα στις πτωχεύσεις».

«Όσο για τη σύγκριση σε βάθος τετραετίας», σχολιάζει χαρακτηριστικά, «η εικόνα είναι ακόμα πιο απογοητευτική: η Eurostat καταγράφει ότι οι χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 572,6% σε σχέση με το 2021».

«Τα ‘λουκέτα’ στα μαγαζιά αποτυπώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την κατηφόρα της χώρας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «γι’ αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο, ώστε μια προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει την υπεράσπιση της κοινωνικής πλειοψηφίας».

