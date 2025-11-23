Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις

Έτοιμοι να κατέβουν ξανά με τα τρακτέρ τους στους δρόμους είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, διεκδικώντας μέτρα για την επιβίωση των ίδιων αλλά και του πρωτογενή τομέα. Πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Νίκαια της Λάρισας, όπου σήμερα στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο, η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών.

Στη συνάντηση, στην οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στη Ε.Ο. στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, την οποία εισηγούνται οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας.

Οι αγρότες από τις άλλες περιοχές θα μεταφέρουν στην σύσκεψη τον σχεδιασμό τους για τη μορφή των κινητοποιήσεων τους, που μπορεί να είναι με τα τρακτέρ στους δρόμους ή ακόμη και στα λιμάνια.

Αγρότες: Αγώνας για την επιβίωση

Οι αγρότες απαιτούν να στηριχτεί το εισόδημά τους, που έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα, αφού η κυβέρνηση έχει φορτώσει στις πλάτες τους τις συνέπειες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ένα από τα αιτήματά τους είναι η στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ασθένειας, οδηγώντας σε καταστροφές κοπαδιών.

Ζήτημα αιχμής για τους αγροτοκτηνοτρόφους είναι και το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές.

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, με εξαγγελίες ότι θα γίνουν πληρωμές των επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου, ότι θα υπάρξει ελάφρυνση στο πετρέλαιο και στήριξη στους κτηνοτρόφους, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω. Όλα δείχνουν ότι σήμερα θα λάβουν την απόφαση να βγουν στους δρόμους τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

«Οι κινητοποιήσεις θα είναι μεγάλες και σημαντικές στις εθνικές οδούς»

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στην πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα, «απέναντι στα οξυμένα προβλήματα οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε η οργή των αγροτών να γίνει δύναμη διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και σε αυτούς που στηρίζουν τις πολιτικές τους».

Από την πλευρά του ο γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Κώστας Χατζής σημείωσε ότι είναι «δεδομένο ότι κινητοποιήσεις θα είναι μεγάλες και σημαντικές στις εθνικές οδούς».

Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμιζε πριν από πέντε ημέρες πως «τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα». Και πως «είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας…»

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Γιώργος Τερζάκης, πρόσθεσε ότι «έχουμε γίνει “ένα” οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Θέλουμε το καλό όλων των κλάδων στον πρωτογενή τομέα».