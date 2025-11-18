newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
18 Νοεμβρίου 2025 | 23:30

Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ξεσηκωμός επικρατεί στις τάξεις των αγροκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας που αποφασίζουν να κατέβουν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, σε κοινό μπλόκο, στη Νίκαια.

Οι αγρότες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για πληρωμές τέλη Νοεμβρίου, ελάφρυνση στο πετρέλαιο και στήριξη στους κτηνοτρόφους, οι Θεσσαλοί μοιάζουν αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω και είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Δόθηκε το σύνθημα

Η πανθεσσαλική σύσκεψη αγροτών στα Φάρσαλα έδωσε το «εναρκτήριο λάκτισμα». Τα παραταγμένα τρακτέρ έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι στη Θεσσαλία χτυπά η καρδιά των κινητοποιήσεων.

Αντιμέτωποι με προβλήματα που διογκώνονται, ενώ παραμένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκρίνεται πανθεσσαλικό μπλόκο στις αρχές Δεκεμβρίου και μάλιστα, σε περίπτωση που δεν πληρωθούν, προειδοποιούν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο.

Σε δηλώσεις από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμισε πως «τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα».

Με την οργή και την αγανάκτηση να περισσεύουν «είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας», είπε.

Τόνισε την ενότητα στον αγροτικό κόσμο και την πρόθεση για ένα μεγάλο ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας.

«Είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας…», υποστήριξε.

Πανθεσσαλική αγροτική σύσκεψη

Μιλώντας εισηγητικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας αναφέρθηκε συνοπτικά στα οξυμένα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής και τόνισε ότι «απέναντι σε αυτά οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε η οργή των αγροτών να γίνει δύναμη διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και σε αυτούς που στηρίζουν τις πολιτικές τους».

Σε πέντε ημέρες από σήμερα θα πραγματοποιηθεί πανθεσσαλική αγροτική σύσκεψη στο πνευματικό κέντρο της Νίκαιας, στην οποία θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Στη σύσκεψη στα Φάρσαλα έλαβαν μέρος και κτηνοτρόφοι οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι πιθανό να συμμετάσχουν και οι κτηνοτρόφοι στο πανθεσσαλικό μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια.

Να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα επιχειρεί ο πρωθυπουργός

Στριμωγμένος από την ασφυκτική πίεση των αγροκτηνοτρόφων ο πρωθυπουργός,  Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε (ΕΡΤ) έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα από την ευλογιά των προβάτων. Αναφορικά με την καθυστέρηση των πληρωμών των αγροτών, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «η δέσμευσή μας στους αγρότες είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου.

