Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση των πληρωμών που έχουν μπλοκαριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Σήμερα οι Θεσσαλοί αγρότες, θα αποφασίσουν αν θα συσταθεί ένα ενιαίο μπλόκο ή όχι. Η απόφαση θα ληφθεί στην πανθεσσαλική σύσκεψη στις 6.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων. Η απόφασή τους θα μεταφερθεί στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή -23 Νοεμβρίου- στη Νίκαια της Λάρισας, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Προηγήθηκε η πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και συλλαλητήριο στην Αγιά, ενώ συνεχίζονται οι κατά τόπους διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις.

Αγρότες: Το απόγευμα η πανθεσσαλική σύσκεψη για το αν θα στηθεί ενιαίο μπλόκο

Κάλεσμα «να μη λείψει κανείς αγροτοκτηνοτρόφος» από τη σημερινή πανθεσσαλική σύσκεψη απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ). Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ΕΡΤ) Ρίζος Μαρούδας, οι αγροτικοί σύλλογοι προσανατολίζονται πλέον σε ένα ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο, σημειώνοντας πως «ο αγώνας των αγροτών, αφορά την ίδια την επιβίωσή τους»

Η ΕΟΑΣΝΛ, καταγγέλλει «τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για τη στάση πληρωμών, τη θανάτωση πάνω από 400.000 προβάτων σε όλη την χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις – ψίχουλα του ΕΛΓΑ, που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι».

Τονίζει πως «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου, όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα».

Απευθυνόμενη στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους του νομού, η Ομοσπονδία επισημαίνει πως «ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, πολυήμερων μπλόκων, ανυποχώρητου και διαρκούς αγώνα. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία είναι μονόδρομος για μας οι συντονισμένες κινητοποιήσεις, με ισχυρά, μαζικά και μαχητικά μπλόκα. Τίποτα δεν κερδήθηκε από τον καναπέ, από τα καφενεία και το internet».

Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζει πως «στον δρόμο θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν. Στον δρόμο θα πιέσουμε την κυβέρνηση και θα αποσπάσουμε κατακτήσεις. Στον δρόμο με τη συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού θα κερδίσουμε το δικαίωμά μας να καλλιεργούμε και να παράγουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για τον ελληνικό λαό και να ζήσουμε τις οικογένειές μας, με μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές».

Κινητοποιήσεις στα χωριά

Στο μεταξύ, τα τρακτέρ τους στις πλατείες των χωριών της Καρδίτσας ετοιμάζονται να βγάλουν οι βιοπαλαιστές του νομού, όπως αποφασίστηκε στην πολύ μαζική σύσκεψη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο το στίγμα για την κλιμάκωση του αγώνα τους.

Δυνάμεις συγκεντρώνουν και οι αγροτικοί σύλλογοι της Βοιωτίας, συντονίζοντας τη δράση τους σε επίπεδο νομού και αναμένοντας τη σύσκεψη της Νίκαιας. Σε κοινή σύσκεψη των ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων Λιβαδειάς, Ορχομενού και Θήβας, το βράδυ της Παρασκευής, αποφασίστηκε η συγκρότηση ενός μπλόκου σε επίπεδο νομού και σε σημείο που θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα.

Στη Δυτική Ελλάδα και δη στην Ηλεία η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί σε κινητοποίηση για όλο τον νομό με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο Ρουπακίου την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 11.30 π.μ, όπως αναφέρει ο 902.gr. Οι δράσεις, θα κλιμακωθούν με το μεγάλο κοινό συλλαλητήριο στην Πάτρα το Σάββατο 22/11 στις 7 μ.μ., που οργανώνεται μαζί με τις Ομοσπονδίες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

Την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτύπωσε και η σύσκεψη που κάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων (ΕΟΑΣΝΧ) και πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Εργατικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η οργάνωση μηχανοκίνητης πορείας στις 28 Νοέμβρη, με προσυγκέντρωση στον κόμβο Μουρνιών, στις 11 π.μ., και πορεία προς την Αντιπεριφέρεια στα Χανιά.