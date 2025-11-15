Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους
Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για το πώς θα συνεχίσουν
Στους δρόμους κατεβαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα που διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων στο φόντο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά την πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και τις κατά τόπους διαμαρτυρίες οι αγρότες θα αποφασίσουν το πώς θα συνεχίσουν στις 23 Νοεμβρίου σε πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας.
Σήμερα μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Βέροια διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, της καθυστέρησης στην πληρωμή των ενισχύσεων τους και την ευλογιά που θερίζει τα κοπάδια τους.
Οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας επέδωσαν ένα ψήφισμα προς την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, ενώ τα οχήματά τους κατευθύνθηκαν και προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αγρότες της Αχαΐας προχώρησαν επίσης σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ.
Στις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στόχος είναι να παρθούν αποφάσεις κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που θα σφραγιστούν στη πανελλαδική σύσκεψη στις 23 Νοεμβρίου.
Το νομοσχέδιο
Εντωμεταξύ εγκρίθηκε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει στο έλεός τους τους αγρότες και να τονίζει τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε πως η δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη των κτηνοτρόφων δεν έχει ολοκληρωθεί: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν τελειώσαμε, διότι είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται και η οποία θα μας φέρει μπροστά στην υποχρέωση και να ενισχύσουμε ουσιαστικά όλο αυτό το πλαίσιο με επιπλέον μέτρα, ενδεχομένως και με νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά να κάνουμε και οποιαδήποτε άλλη κίνηση πρέπει».
Όσον αφορά στην καθυστέρηση στις πληρωμές των ενισχύσεων, ο Κώστας Τσιάρας επισήμανε ότι οφείλεται στις διασταυρώσεις, τους ελέγχους και σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα.
