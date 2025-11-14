Βέροια: Κινητοποίηση από αγρότες και κτηνοτρόφους – Με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης
Η σημερινή κινητοποίηση, σύμφωνα με τους αγρότες, αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς δράσεων που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα.
- Πίσω στη Γη οι αστροναύτες που εγκλωβίστηκαν στον κινεζικό διαστημικό σταθμό
- Επιστήμονες ζητάνε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, αλλά με τρόπο
- Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»
- Κτηνοτρόφος ξεκινά απεργία πείνας στη Λάρισα – «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα»
Κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους πραγματοποίησαν, σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι, στο κέντρο της Βέροιας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ζητώντας από την κυβέρνηση τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.
Λίγο μετά τις 11 το πρωί και μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών Νησελίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας, με αφετηρία τα Καβάσιλα, κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της Βέροιας και διασχίζοντας την πόλη έκαναν στάσεις έξω από τα πολιτικά γραφεία βουλευτών και του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ενώ κατέληξαν στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.
Η σημερινή κινητοποίηση, σύμφωνα με τους αγρότες, αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς δράσεων που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα από την πλευρά της πολιτείας.
- Σχέδιο της ΕΕ για εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών και αποστολή τους στη Γάζα
- Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
- H αγκαλιά του Φαρίντ με τον Ρούντι – Το παρελθόν τους στο NBA (vid)
- Καταδυτικό πάρκο Αγίου Νικολάου: Προχωρούν οι διαδικασίες
- Βέροια: Κινητοποίηση από αγρότες και κτηνοτρόφους – Με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης
- Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος θα μιλήσει την Κυριακή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις