Με τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί κτηνοτρόφοι και αγρότες έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης.

Αγρότες συγκεντρωμένοι και στη Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι αγρότες ζητούν να συναντηθούν με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

«Ήρθαμε για σοβαρά θέματα για να δώσουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση και ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τον δούμε», δήλωσε αγρότης.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες έφτασαν και στην Αθήνα και πραγματοποιούν αυτή την ώρα προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, αγρότες είχαν σταθμεύσει τρακτέρ και έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ενόψει της άφιξης του Κυριάκου Μητσοτάκη.