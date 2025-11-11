Θεσσαλονίκη: Με τρακτέρ έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης αγρότες
Στη Θεσσαλονίκη αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
- Τρομακτικό βίντεο από πλημμύρες στη Βραζιλία: Οδηγός βυθίζεται μαζί με το αυτοκίνητό του
- Έκρηξη έξω από δικαστικό μέγαρο στο Πακιστάν - Τουλάχιστον δώδεκα νεκροί
- Γαλλία: Οι όροι της αποφυλάκισης του Σαρκοζί – «Είναι εξαντλητικό», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος για τον σωφρονισμό
- «Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Με τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί κτηνοτρόφοι και αγρότες έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης.
Αγρότες συγκεντρωμένοι και στη Θεσσαλονίκη
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Οι αγρότες ζητούν να συναντηθούν με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.
«Ήρθαμε για σοβαρά θέματα για να δώσουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση και ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τον δούμε», δήλωσε αγρότης.
Υπενθυμίζεται ότι αγρότες έφτασαν και στην Αθήνα και πραγματοποιούν αυτή την ώρα προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Παράλληλα, αγρότες είχαν σταθμεύσει τρακτέρ και έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ενόψει της άφιξης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
- Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
- Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
- Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»
- Ντόρσεϊ: «Σημαντικός για την ομάδα ο Έβανς, μόνο αγάπη για Ράιτ και Γκος»
- Προς de facto κατοχή της Γάζας το Ισραήλ – Το σχέδιο Τραμπ παραπαίει
- Καταστροφές στην Τεγέα από την χαλαζόπτωση-Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θέλει ο Δήμαρχος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις