Θεσσαλονίκη: Με τρακτέρ έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης αγρότες
Agro-in 11 Νοεμβρίου 2025 | 12:39

Θεσσαλονίκη: Με τρακτέρ έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης αγρότες

Στη Θεσσαλονίκη αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Με τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί κτηνοτρόφοι και αγρότες έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης.

Αγρότες συγκεντρωμένοι και στη Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Διαμαρτυρία αγροτών στη Θεσσαλονίκη. ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Οι αγρότες ζητούν να συναντηθούν με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

«Ήρθαμε για σοβαρά θέματα για να δώσουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση και ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τον δούμε», δήλωσε αγρότης.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες έφτασαν και στην Αθήνα και πραγματοποιούν αυτή την ώρα προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, αγρότες είχαν σταθμεύσει τρακτέρ και έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ενόψει της άφιξης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Έλεγχος γνησιότητας 11.11.25

Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου

Προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»,

Σύνταξη
Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»
Παραλογισμός 11.11.25

Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»

«Κάθε ευρώ που δαπανάται για να αποτραπεί η ακραία πείνα εξοικονομεί πολλά περισσότερα που θα έπρεπε διαφορετικά να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν
Media 11.11.25

Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν

Το 8ο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» απόψε, στις 21:00. Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή. Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Απόψε, στις 21:00, στο MEGA. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο Μια νύχτα μόνο Ο […]

Σύνταξη
«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»
Τα Νέα της Αγοράς 11.11.25

«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»

Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μιλά στο in.gr για το πως η ιδιωτική ασφάλιση θωρακίζει υγεία, περιουσία και επιχειρήσεις, καθώς και για τον ρόλο του κλάδου ως αναπτυξιακού μοχλού της ελληνικής οικονομίας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ» έχει έχει αφήσει τους αγρότες «κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας,

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια
Αιχμές 11.11.25

Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας». Τι είπε για Τσίπρα

Σύνταξη
MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη
Media 11.11.25

MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη

Το MEGA Stories με την Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους ηγέτες που διαμόρφωσαν την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις 00.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)

Δέκα αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν, ο Λεβαδειακός είναι η πιο hot ομάδα της Super League και -όσο απίστευτο κι αν μπορεί να ακούγεται- αυτή τη στιγμή είναι σε τροχιά... πρωταθλητισμού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010 11.11.25

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» - Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»
Euroleague 11.11.25

Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τους πρωτοπόρους Λιθουανούς, την επάνοδο του Έβανς στην αγωνιστική δράση, αλλά και τον Μόουζες Ράιτ.

Σύνταξη
