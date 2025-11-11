newspaper
11.11.2025 | 09:00
Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Αγρότες: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα
11 Νοεμβρίου 2025 | 07:25

Αγρότες: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα

Η παύση των πληρωμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων και η ευλογιά των προβάτων βγάζει αγρότες και κτηνοτρόφους στο δρόμο

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Με την αβεβαιότητα και την οργή να βρίσκεται στο «κόκκινο» αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας προχωρούν σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου σε πανελλαδική κινητοποίηση.

Σημείο συνάντησης θα είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν «ραντεβού» στις 12:00 το μεσημέρι.

Μία ώρα πριν, στις 11:00 το πρωί οι συμμετέχοντες, που θα έρθουν στην Αθήνα με πούλμαν που διαθέτουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί θα συναντηθούν στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αμέσως μετά το τέλος της συγκέντρωσης, έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σημερινή κινητοποίηση, αποφασίστηκε σε ανοιχτή σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στην Αθήνα, από την ΕΘΕΑΣ, αγροτικούς συλλόγους και αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιδιώξουν συναντήσεις τόσο με τις ηγεσίες του ΥπΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να τους εκθέσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να τους παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.

Αιτήματα αιχμής αποτελούν η άμεση καταβολή όλων των πληρωμών και αποζημιώσεων, χωρίς καθυστερήσεις και αποκλεισμούς αλλά και η ενίσχυση και προστασία της κτηνοτροφίας, με ουσιαστικά μέτρα στήριξης για όσους πλήττονται από την ευλογιά προβάτων.

Κάλεσμα και από τους μελισσοκόμους

Κάλεσμα για συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση έχουν απευθύνει και οι μελισσοκόμοι της χώρας.,

Με ανάρτησή της η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας αναφέρει ότι «ο πρωτογενής τομέας της χώρας βάλλεται στο σύνολό του. Η στάση πληρωμών αφορά όλους. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει όλους. Η έλλειψη διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής αφορά όλους και η συνέπεια της είναι μια αγροτική πολιτική ενάντια στους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές».

Ως αναπόσπαστο κομμάτι του αγροτικού τομέα, κρίνει ότι στις αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεκινούν αυτό το μήνα, αρχής γενομένης από το παναγροτικό συλλαλητήριο στις 11/11/2025 στην Αθήνα, δεν πρέπει ο κλάδος της μελισσοκομίας να είναι απών.

Γι’ αυτό προτρέπει σε συμμετοχή είτε ως σύλλογοι είτε μεμονωμένα, είτε σε περιφερειακού, είτε σε πανελλαδικού επίπεδου κινητοποιήσεις προβάλλοντας τα αιτήματα του κλάδου κι αναδεικνύοντας το ρόλο της μελισσοκομίας ως πυλώνα της γεωργικής παραγωγής και του περιβάλλοντος.

«Διαχρονικά τα προβλήματα»

«Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά αντιθέτως διογκώνονται. Η Κυβέρνηση είτε αδυνατεί, είτε αδιαφορεί να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις για να στηρίξει τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας που έως τώρα έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό ΑΕΠ», αναφέρουν σε κοινό τους κάλεσμα και οι αγροτικοί σύλλογοι της Κρήτης (Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων).

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζουν ότι το θέμα του «σκοπίμως συντηρείται ως δήθεν η προσπάθεια της πολιτείας να το επιλύσει ενώ όλοι γνωρίζουν ότι στο τέλος ο αγρότης και κτηνοτρόφος που παράγει, θα επωμιστεί όλο αυτό το κόστος και οι πραγματικοί υπαίτιοι θα μείνουν για άλλη μία φορά στο απυρόβλητο. Τα υπόλοιπα ζητήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους αγρότες και κτηνοτρόφους (λειψυδρία, εργάτες γης, κόστος παραγωγής, κ.α.) παραμερίζονται προκλητικά ενώ θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα ολοκλήρου του πολιτικού συστήματος».

Business
LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)
Language 11.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)

Η αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου καταπιανόταν στις συνεδριάσεις της τόσο με τα «ιερά» (θέματα που αφορούσαν παραδοσιακές τελετές, θυσίες κ.λπ.) όσο και με τα «όσια» (τα εγκόσμια, μη θρησκευτικά ζητήματα)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι στα καλύτερά του, δίνει λύσεις (και) στο σκοράρισμα για την ΑΕΚ, φανερώνοντας παράλληλα και το μεγάλο πρόβλημα της Ένωσης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Κίνηση 11.11.25

Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα - Καθυστερήσεις έως και 30' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά - Συμφόρηση στη λεωφόρο Καρέα, σοβαρά προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το συνέδριο "TransMEA 2025" στο Κάιρο, σημείωσε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου» είναι «πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».

Σύνταξη
Άντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι των παλαιοημερολογιτών στη Λιοσίων – Στον ανακριτή σήμερα το αρχηγικό ζεύγος
Σισσίτια «φερετζές» 11.11.25

Άντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι των παλαιοημερολογιτών στη Λιοσίων - Στον ανακριτή σήμερα το αρχηγικό ζεύγος

Σισσίτια για τοξικομανείς στο προσκήνιο, διακίνηση ναρκωτικών στο παρασκήνιο - Η σπείρα κέρδιζε χιλιάδες ευρώ και από τη διακίνηση μεταναστών - Οι ρασοφόροι ξάφριζαν και πολλούς celebrities

Σύνταξη
Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Εικόνες 11.11.25

Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύνταξη
