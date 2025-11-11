Με την αβεβαιότητα και την οργή να βρίσκεται στο «κόκκινο» αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας προχωρούν σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου σε πανελλαδική κινητοποίηση.

Σημείο συνάντησης θα είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν «ραντεβού» στις 12:00 το μεσημέρι.

Μία ώρα πριν, στις 11:00 το πρωί οι συμμετέχοντες, που θα έρθουν στην Αθήνα με πούλμαν που διαθέτουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί θα συναντηθούν στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αμέσως μετά το τέλος της συγκέντρωσης, έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σημερινή κινητοποίηση, αποφασίστηκε σε ανοιχτή σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στην Αθήνα, από την ΕΘΕΑΣ, αγροτικούς συλλόγους και αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιδιώξουν συναντήσεις τόσο με τις ηγεσίες του ΥπΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να τους εκθέσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να τους παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.

Αιτήματα αιχμής αποτελούν η άμεση καταβολή όλων των πληρωμών και αποζημιώσεων, χωρίς καθυστερήσεις και αποκλεισμούς αλλά και η ενίσχυση και προστασία της κτηνοτροφίας, με ουσιαστικά μέτρα στήριξης για όσους πλήττονται από την ευλογιά προβάτων.

Κάλεσμα και από τους μελισσοκόμους

Κάλεσμα για συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση έχουν απευθύνει και οι μελισσοκόμοι της χώρας.,

Με ανάρτησή της η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας αναφέρει ότι «ο πρωτογενής τομέας της χώρας βάλλεται στο σύνολό του. Η στάση πληρωμών αφορά όλους. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει όλους. Η έλλειψη διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής αφορά όλους και η συνέπεια της είναι μια αγροτική πολιτική ενάντια στους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές».

Ως αναπόσπαστο κομμάτι του αγροτικού τομέα, κρίνει ότι στις αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεκινούν αυτό το μήνα, αρχής γενομένης από το παναγροτικό συλλαλητήριο στις 11/11/2025 στην Αθήνα, δεν πρέπει ο κλάδος της μελισσοκομίας να είναι απών.

Γι’ αυτό προτρέπει σε συμμετοχή είτε ως σύλλογοι είτε μεμονωμένα, είτε σε περιφερειακού, είτε σε πανελλαδικού επίπεδου κινητοποιήσεις προβάλλοντας τα αιτήματα του κλάδου κι αναδεικνύοντας το ρόλο της μελισσοκομίας ως πυλώνα της γεωργικής παραγωγής και του περιβάλλοντος.

«Διαχρονικά τα προβλήματα»

«Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά αντιθέτως διογκώνονται. Η Κυβέρνηση είτε αδυνατεί, είτε αδιαφορεί να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις για να στηρίξει τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας που έως τώρα έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό ΑΕΠ», αναφέρουν σε κοινό τους κάλεσμα και οι αγροτικοί σύλλογοι της Κρήτης (Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων).

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζουν ότι το θέμα του «σκοπίμως συντηρείται ως δήθεν η προσπάθεια της πολιτείας να το επιλύσει ενώ όλοι γνωρίζουν ότι στο τέλος ο αγρότης και κτηνοτρόφος που παράγει, θα επωμιστεί όλο αυτό το κόστος και οι πραγματικοί υπαίτιοι θα μείνουν για άλλη μία φορά στο απυρόβλητο. Τα υπόλοιπα ζητήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους αγρότες και κτηνοτρόφους (λειψυδρία, εργάτες γης, κόστος παραγωγής, κ.α.) παραμερίζονται προκλητικά ενώ θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα ολοκλήρου του πολιτικού συστήματος».