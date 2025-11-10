newspaper
10.11.2025 | 10:16
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
Αγρότες: Πανελλαδική απόβαση στην Αθήνα
10 Νοεμβρίου 2025 | 10:32

Αγρότες: Πανελλαδική απόβαση στην Αθήνα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας έχουν δηλώσει συμμετοχή στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα

Σύνταξη
Με αιτήματα αιχμής τη μη καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων, καθώς και τις συνέπειες που έχει φέρει στην κτηνοτροφία το καταστροφικό χτύπημα από την ευλογιά προβάτων, αγρότες και κτηνοτρόφοι, πραγματοποιούν αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση, η οποία γίνεται υπό την ομπρέλα της ΕΘΕΑΣ και τη συμμετοχή αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών της χώρας, έχει κλειστεί για τις 12 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ). Μία ώρα νωρίτερα έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιδιώξουν συναντήσεις τόσο με τις ηγεσίες του ΥπΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να τους εκθέσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να τους παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.

«Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει»

Στην αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά της, η ΕΘΕΑΣ καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας να συμμετάσχουν δυναμικά στη μεγάλη κινητοποίηση, για να στηρίξουν «το μέλλον του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας».

Για τη διευκόλυνση των αγροτών που θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μισθώσει και διαθέτουν λεωφορεία.

Συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση έχουν αποφασίσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων, οι οποίοι σε σχετικό κάλεσμα επισημαίνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά αντιθέτως διογκώνονται. Η Κυβέρνηση είτε αδυνατεί, είτε αδιαφορεί να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις για να στηρίξει τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας που έως τώρα έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό ΑΕΠ».

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζουν ότι το θέμα του «σκοπίμως συντηρείται ως δήθεν η προσπάθεια της πολιτείας να το επιλύσει ενώ όλοι γνωρίζουν ότι στο τέλος ο αγρότης και κτηνοτρόφος που παράγει, θα επωμιστεί όλο αυτό το κόστος και οι πραγματικοί υπαίτιοι θα μείνουν για άλλη μία φορά στο απυρόβλητο. Τα υπόλοιπα ζητήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους αγρότες και κτηνοτρόφους (λειψυδρία, εργάτες γης, κόστος παραγωγής, κ.α.) παραμερίζονται προκλητικά ενώ θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα ολοκλήρου του πολιτικού συστήματος».

Σε αναβρασμό η Θεσσαλία

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζουν την πανελλαδική τους αντίδραση και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία. Σταθμός θα αποτελέσει η πανελλαδική σύσκεψη, η οποία έχει αποφασιστεί από την Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη στις 12 μ. στη Νίκαια Λάρισας.

Στο μεταξύ, μέχρι την ημέρα της σύσκεψης, στην οποία θα αποφασιστεί ο τρόπος και ο τόπος των κινητοποιήσεων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, προχωρούν σε συσκέψεις, περιοδείες και συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια με τρακτέρ, διεκδικώντας άμεσα λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

