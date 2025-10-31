Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη την Κρήτη, οι οποίοι με μπλόκα αποκλείουν τμήματα του ΒΟΑΚ διεκδικώντας άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους και ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την Πολιτεία.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Κρήτη, με μπλόκα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Στον Βόρειο Οδικό Άξονα, στο ύψος του Καρτερού, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον δρόμο να κλείνει εκ νέου λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής. Το νέο μπλόκο στήθηκε στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, ενώ στο σημείο έφτασαν και άλλες ομάδες διαμαρτυρομένων.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων διαμαρτυρίας σε όλη την Κρήτη. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους «μέχρι να ακουστεί η φωνή του παραγωγού», απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα συμπαράστασης προς εργαζομένους, επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία.

Την ίδια ώρα, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στην παλιά εθνική οδό, με την κίνηση να διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Χανιά – Τσικαλαριά

Στα Χανιά, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για τρίτη ημέρα στο μπλόκο που έχουν στήσει στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών. Η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας έχει αποκλειστεί.

Σε αντίθεση με το αντίστοιχο μπλόκο στο Ηράκλειο, όπου η κυκλοφορία ανοίγει περιοδικά, το μπλόκο των Χανίων παραμένει κλειστό καθ’ όλο το 24ωρο, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε οχήματα εκτάκτων αναγκών.

Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους επ’ αόριστον, σε πλήρη συνεννόηση με τη Συντονιστική Επιτροπή Κρήτης. Παράλληλα έχουν οργανώσει βάρδιες για συνεχή παρουσία στο σημείο.

Ρέθυμνο – Ατσιπόπουλο και Σπήλι

Στο Ρέθυμνο, μετά τους αποκλεισμούς κρατικών κτιρίων και υπηρεσιών την Τετάρτη, γεωργοί και κτηνοτρόφοι δημιούργησαν νέο μπλόκο το απόγευμα της Πέμπτης επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Ατσιποπούλου. Το μπλόκο παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, οπότε και δόθηκε ο δρόμος ξανά στην κυκλοφορία.

Σήμερα, οι αγρότες αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου στον κόμβο Σπηλίου (Τρία Μοναστήρια), όπου θα αποφασίσουν για τη συνέχιση ή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, και αν θα προχωρήσουν ξανά σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ.

Την Πέμπτη είχαν πραγματοποιήσει μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Ρεθύμνου, με στάση έξω από το Δημαρχείο και συνθήματα διαμαρτυρίας.

Τα αιτήματα

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Χανίων έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων Αρχών σειρά αιτημάτων, που συνοψίζονται στα εξής:

Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα, δεν το δικαιούται.

Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

«Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

Ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης δηλώνουν ότι ο αγώνας τους αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί».