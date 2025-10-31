newspaper
31.10.2025 | 14:20
Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινά η απεργία, τι ζητούν
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
31 Οκτωβρίου 2025 | 13:40

Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Spotlight

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη την Κρήτη, οι οποίοι με μπλόκα αποκλείουν τμήματα του ΒΟΑΚ διεκδικώντας άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους και ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την Πολιτεία.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Κρήτη, με μπλόκα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Στον Βόρειο Οδικό Άξονα, στο ύψος του Καρτερού, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον δρόμο να κλείνει εκ νέου λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής. Το νέο μπλόκο στήθηκε στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, ενώ στο σημείο έφτασαν και άλλες ομάδες διαμαρτυρομένων.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων διαμαρτυρίας σε όλη την Κρήτη. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους «μέχρι να ακουστεί η φωνή του παραγωγού», απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα συμπαράστασης προς εργαζομένους, επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία.

Την ίδια ώρα, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στην παλιά εθνική οδό, με την κίνηση να διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Χανιά – Τσικαλαριά

Στα Χανιά, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για τρίτη ημέρα στο μπλόκο που έχουν στήσει στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών. Η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας έχει αποκλειστεί.

Σε αντίθεση με το αντίστοιχο μπλόκο στο Ηράκλειο, όπου η κυκλοφορία ανοίγει περιοδικά, το μπλόκο των Χανίων παραμένει κλειστό καθ’ όλο το 24ωρο, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε οχήματα εκτάκτων αναγκών.

Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους επ’ αόριστον, σε πλήρη συνεννόηση με τη Συντονιστική Επιτροπή Κρήτης. Παράλληλα έχουν οργανώσει βάρδιες για συνεχή παρουσία στο σημείο.

Ρέθυμνο – Ατσιπόπουλο και Σπήλι

Στο Ρέθυμνο, μετά τους αποκλεισμούς κρατικών κτιρίων και υπηρεσιών την Τετάρτη, γεωργοί και κτηνοτρόφοι δημιούργησαν νέο μπλόκο το απόγευμα της Πέμπτης επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Ατσιποπούλου. Το μπλόκο παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, οπότε και δόθηκε ο δρόμος ξανά στην κυκλοφορία.

Σήμερα, οι αγρότες αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου στον κόμβο Σπηλίου (Τρία Μοναστήρια), όπου θα αποφασίσουν για τη συνέχιση ή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, και αν θα προχωρήσουν ξανά σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ.

Την Πέμπτη είχαν πραγματοποιήσει μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Ρεθύμνου, με στάση έξω από το Δημαρχείο και συνθήματα διαμαρτυρίας.

Τα αιτήματα

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Χανίων έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων Αρχών σειρά αιτημάτων, που συνοψίζονται στα εξής:

  • Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.
  • Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα, δεν το δικαιούται.
  • Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.
  • Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.
  • Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.
  • Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.
  • «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.
  • Ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης δηλώνουν ότι ο αγώνας τους αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
