Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Θερμός» ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό

Η οργή και η αγανάκτηση ξεχειλίζει σε όλες τις περιοχές από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Πρώτος σταθμός το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ακολουθούν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έτσι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και δίνουν ραντεβού την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Αναζητούν ουσιαστικές λύσεις

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.

Η απόφαση πάρθηκε σε προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοικτή σύσκεψη της ς Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.