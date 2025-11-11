Μπλόκο αγροτών στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για την άφιξη Μητσοτάκη – Ένταση με τα ΜΑΤ
Έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης έχουν συγκεντρωθεί αγρότες με τρακτέρ αναμένοντας την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη
Από την Δευτέρα το βράδυ αγρότες έχουν αποκλείσει με τρακτέρ την περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα περιοδεύσει στην Κομοτηνή.
Μάλιστα, ένταση φαίνεται ότι σημειώθηκε στο σημείο το πρωί της Τρίτης ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις των ΜΑΤ.
Αντιδράσεις των αγροτών ενόψει της άφιξης Μητσοτάκη
Με ανακοίνωσή τους οι αγρότες φέρεται να είχαν ζητήσει από τον πρωθυπουργό να μην περάσει από το σημείο, προκειμένου να μη συγκρουστούν με τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια και στη συνέχεια (περίπου στις 12 το μεσημέρι) θα βρεθεί στον Σταθμό Συμπίεσης της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής όπου θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast. Άλλες επισκέψεις είναι προγραμματισμένες μέσα στη μέρα.
Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί έχουν δώσει ραντεβού στην Αθήνα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας παράλληλα στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που πλήττεται από την ευλογιά.
Στις αγροτικές περιοχές επικρατεί αγωνία για το πότε θα ξεκινήσουν κανονικά οι πληρωμές και πώς θα στηριχθούν οι παραγωγοί που βλέπουν το εισόδημά τους ολοένα και να συρρικνώνεται.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπως επανέλαβε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν καταβληθεί περίπου 950 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο των καταβολών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2025.
Τα ποσά που έχουν αποπληρωθεί στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 153 εκατ. ευρώ, ενώ οι επόμενες πληρωμές που ολοκληρώθηκαν έως 31 Οκτωβρίου ανήλθαν σε 58 εκατομμύρια ευρώ.
