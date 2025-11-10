Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός
Σε αναβρασμό βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι αγρότες στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί της Τρίτης στην περιοχή.
Εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», με σκοπό να το αποκλείσουν.
Τα τρακτέρ στην είσοδο του αεροδρομίου
Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας. Οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο. Η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων».
Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός για να μεταβεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
Στη Ροδόπη ο πρωθυπουργός
Εκεί αναμένεται να επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast. Ενώ αργότερα το μεσημέρι, θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.
