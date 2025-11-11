Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, προκειμένου να κάνουν γνωστά στους αρμόδιους φορείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα γίνει παρέμβαση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
