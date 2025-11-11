Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, προκειμένου να κάνουν γνωστά στους αρμόδιους φορείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα γίνει παρέμβαση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις: