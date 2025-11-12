newspaper
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Χιλιάδες αγρότες καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει χρήματα που περίμεναν από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το αγροτικό πετρέλαιο, λίγο αφότου η κυβέρνηση υπό την πίεση των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου ανακοίνωσε ότι αυξάνει κατά 50% τα μέγιστα όρια επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο από το τρέχον έτος (2025), προκειμένου να καλύψει τις απώλειες που διαπιστώθηκαν στην τρίτη δόση του Νοεμβρίου.

Οι αγρότες αυτό που λένε είναι ότι δεν έχουν υπερβεί κανένα όριο, δηλαδή το ατομικό πλαφόν στην αγορά πετρελαίου – όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση για τις περιπτώσεις που δεν έχουν πληρωθεί -, παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πάρει χρήματα ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη δόση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Φάρσαλα, Γιώργος Δρόσος, μιλώντας στο MEGA χαρακτήρισε «σωστή και καλοδεχούμενη» την απόφαση αλλά όπως είπε αν και «το 50% είναι μια καλή αύξηση, δυστυχώς δεν λύνει τα υφιστάμενα προβλήματα που αφορούν στην απόδοση στους δικαιούχους στην επιστροφή του ΕΦΚ από το πρώτο τρίμηνο».

Τις αποφάσεις για την κάθοδο των τρακτέρ στις εθνικές οδούς, οι αγρότες πρόκειται να τις λάβουν στις 23 Νοεμβρίου

Ο ίδιος εξηγεί στη συνέχεια: «Εμείς έχουμε ένα ατομικό πλαφόν και δεν το έχουμε υπερβεί. Αφορά τουλάχιστον στα 2/3 των αγροτών, σε όλα τα τρίμηνα, σε όλες τις πληρωμές. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 250.000, σε όλες τις πληρωμές πληρώνονται περίπου οι 80.000 – 90.000, οι άλλοι μένουν απέξω. Έχουν μείνει δικαιούχοι απλήρωτοι. Ανήκω στους δικαιούχους, και τα στοιχεία μας και το πλαφόν μας από το υπουργείο έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ».

Το πρόβλημα με τα ΑΦΜ

«Οι πρώτες αιτιολογήσεις από την πλευρά του υπουργείου ήταν ότι είναι λάθος το ΑΦΜ. Αυτό δεν ισχύει γιατί με το που πληκτρολογείται το ΑΦΜ εμφανίζεται το όνομα. Αν ήταν λάθος το ΑΦΜ δεν θα εμφανιζόταν το όνομα. Δεύτερον, με το που εκδίδεται το τιμολόγιο από το πρατήριο, ανεβαίνει αυτόματα στο my Data. Άρα η ΑΑΔΕ πρέπει να ταυτοποιήσει τα στοιχεία, να κάνει μια αντιπαράθεση στοιχείων με τα στοιχεία που στέλνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν όλα είναι σωστά πρέπει να προχωρήσει στην πληρωμή» προσθέτει ο κ. Δρόσος.

Ο ίδιος στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ούτως ή άλλως δεν μπορεί ένας αγρότης να έχει υπερβεί το πλαφόν από το πρώτο τρίμηνο μιας και η καλλιεργητικές εργασίες ξεκινούν αργότερα. Επίσης, όπως είπε, το πρόβλημα δημιουργείται με το νέο σύστημα, καθώς μέχρι πέρυσι ο τρόπος καταβολής ήταν διαφορετικός, δηλαδή «δινόταν το ποσό εφάπαξ και περνιόταν σαν μπούσουλας η έκταση που καλλιεργούσε ο καθένας και το είδος της καλλιέργειας. Και ήταν ανεξαρτήτως αν κάποιος έκοβε τιμολόγια για πετρέλαιο. Φέτος κρατήθηκε ο μπούσουλας και βγήκε το πλαφόν, αλλά για να πάρεις χρήματα πρέπει να παρουσιάσεις τιμολόγια».

Για το θέμα των κινητοποιήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, και ο Κώστας Καναβίδης, εκπρόσωπος του αγροτικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης δήλωσαν: «Στις 23 του μήνα είναι πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων όπου θα παρθούν αποφάσεις για την κάθοδο των τρακτέρ στις εθνικές οδούς».

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από συνεννόηση με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της 3ης δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend, υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες βάση των δεικτών μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά καλλιέργεια του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ Α.1173.2024, αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης».

Αγροτικό πετρέλαιο

Οι δικαιούχοι για το επιπλέον ποσό Δεκεμβρίου θα είναι:

α) Περίπου 25.000 αγρότες των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου.

β) Επιπλέον περίπου 12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, έχουν καταβληθεί οι τρεις πρώτες δόσεις για το 2025: 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες. Η 4η δόση θα πληρωθεί έως 30/12 για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30/11. Η 5η δόση έως 31/1 για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31/12.

Από ελέγχους και διασταυρώσεις που έκαναν οι υπηρεσίες προέκυψε ελλιπής ή λανθασμένη καταχώριση ΑΦΜ στα τιμολόγια αγοράς, μη διαβίβαση στοιχείων (είδος και ποσότητα καυσίμου) από τα πρατήρια, λανθασμένη επιλογή είδους καυσίμου και μη δήλωση ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ.

Σημείο «κλειδί» για να μην παγώσει η πληρωμή είναι η σωστή διαβίβαση των τιμολογίων στις πλατφόρμες myDATA και eSend από τα πρατήρια καυσίμων.

Economy
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

