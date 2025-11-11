Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Οι καθυστερήσεις πληρωμής των αγροτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να σημειώνει ότι το θέμα συνδέεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μιλά για κυνικότατη κλοπή των αγροτών. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι «ο Νοέμβριος θα είναι ο μήνας των πληρωμών», το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές και οι αγρότες βρίσκονται στα όριά τους καθώς καλούνται να αντέξουν χωρίς εισόδημα, την ώρα που τα έξοδα τρέχουν.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης δήλωσε πως διενεργούνται πολλοί έλεγχοι ώστε να πληρωθούν οι αγρότες.

«Οι πραγματικοί αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα προχωρήσουν μέσα στο Νοέμβριο οι πληρωμές και γίνονται σταδιακά», είπε, προσθέτοντας, πως γίνονται εντατικοί έλεγχοι των ΑΦΜ.

«Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Από την άλλη πλευρά, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ανέφερε: «Επί χρόνια στήθηκε μία μηχανή με τη συμμετοχή μερικών κέντρων υποβολής δηλώσεων, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικών αξιωματούχων με εταιρικά σχήματα που είχαν παράνομες σχέσεις με την κυβέρνηση και οδήγησαν σε αυτό που περιέγραψε η κα Κοβέσι, ότι κάποιοι απατεώνες έπαιρναν τα χρήματα των έντιμων αγροτών».

Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, σημείωσε ότι «οι αγρότες που κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ξέφραγο αμπέλι. Ήταν μία πολύ καλά οργανωμένη και μεθοδευμένη ιστορία για να παράγεται πλούτος για λίγους. Πλούτος που στη συνέχεια είναι σχεδόν βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε και για τη στήριξη εκλογικών μηχανισμών».

Εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Ο κ. Γιαννούλης, εκτίμησε παράλληλα, ότι «οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και κυρίως η εγκληματική αδιαφορία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα προβλήματα των πολιτών, θα οδηγήσουν σύντομα σε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

Ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τη ΝΔ, όχι τόσο για την πρόθεση του να δημιουργήσει νέο κόμμα, όσο για τις υπαρκτές παθογένειες που περιέγραψε».

