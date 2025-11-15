Στις επάλξεις βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αν και η κυβέρνηση υπόσχεται «ζεστό χρήμα» πριν τα Χριστούγεννα οι παραγωγοί στον πρωτογενή τομέα δεν υποστέλλουν τη σημαία του αγώνα και προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, με ευθύνη της κυβέρνησης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι συσκέψεις και οι επαφές σε χωριά με αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Λάρισας , αλλά και όμορων νομών, προκειμένου να οργανωθούν μαζικές κινητοποιήσεις σε πανθεσσαλικό επίπεδο.

Όλες οι Ομοσπονδίες της Θεσσαλίας, διοργανώνουν πανθεσσαλική σύσκεψη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 6.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, στο πλαίσιο του πανθεσσαλικού συντονισμού για μπλόκα που θα στηθούν τις επόμενες ημέρες.

Στα Φάρσαλα

Η ΕΟΑΣΝΛ καλεί τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους του νομού «να συμμετέχουν μαζικά και μαχητικά στην πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα. Ενωμένοι σαν γροθιά θα δώσουμε την μάχη της επιβίωσης και θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν και μας φτωχαίνουν. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες για την στάση πληρωμών, την θανάτωση πάνω από 400.000 πρόβατα σε όλη την χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις-ψίχουλα του ΕΛΓΑ που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και το πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα».

Στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Σε μεγάλο συλλαλητήριο κατέβηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Αγιά Λάρισας, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, δείχνοντας την τεράστια αγανάκτηση και οργή τους για μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση. Δήλωσαν πανέτοιμοι να κατέβουν μαζικά στους δρόμους με τα τρακτέρ τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζο Μαρούδα, οι αγρότες προσανατολίζονται σε ένα μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.