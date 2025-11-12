Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, με ευθύνη της κυβέρνησης. Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ το Μαξίμου έσκαψε σκάνδαλα και σήμερα θερίζει θύελλες.

Το «επιτελικό κράτος» που οραματίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπεσε σε ξέρα και χρειάστηκε η παρέμβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για να αλλάξει γραμμή πλεύσης όμως η ζημιά είχε γίνει και αποδείχθηκε μεγάλη.

Περίοδο έντονης αβεβαιότητας βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας

Για να αποφευχθεί στο μέλλον να πέσει ξανά στα βράχια η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε νέο σχέδιο δράσης στην Κομισιόν οδηγώντας όμως τους παραγωγούς σε ένδεια. Τώρα, οι Βρυξέλλες καλούνται να περάσουν από κόσκινο το action plan 2 που καταρτίστηκε.

Κάτι κινείται…

«Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα, θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται», τόνισαν πηγές από την Κομισιόν σε μια άτυπη ενημέρωση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με την αγροτική πολιτική.

Εξήγησαν πως «η καθυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων οφείλεται σε μια διαδικασία που ουσιαστικά η χώρα μας πρέπει να καταβάλει τα χρήματα και στη συνέχεια να γίνει η αποζημίωση».

Οι ίδιες πηγές, έχοντας αντιληφθεί πλήρως τι έχει συμβεί, προσέθεσαν ότι υπάρχει μία διαδικασία που αφορά στην κατανομή των ποσών και των απαραίτητων ελέγχων.

Με τη ζημιά για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής να έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βάλει πλάτη ανοίγοντας το δρόμο για να δουν το χρώμα του χρήματος αγρότες και κτηνοτρόφοι, αν όλα πάνε καλά με το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης που αφορά το ζήτημα ροής των πληρωμών, πριν τα Χριστούγεννα.

Θα ακολουθήσει το δεύτερο σκέλος που αφορά αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στο σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων, νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο», περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια, καθώς και εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις.

Πριν τα Χριστούγεννα

Έχοντας τα παραπάνω δεδομένα, μέχρι τέλος του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς και το Μέτρο 23, συνολικού ύψους περίπου 550-600 εκατομμυρίων ευρώ, διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Για πρώτη φορά αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε (Real FM και το Action 24) ο υπουργός.

Ανάλογες διαβεβαιώσεις στους εκπροσώπους της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ενώ παρέλαβε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Σε σχέση με την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε: «Είμαστε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πιέσεις. Την πίεση, από τη μια πλευρά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει ευλόγως ένα καινούργιο, αξιόπιστο σύστημα – και τις ευθύνες που μας αναλογούν τις έχουμε αναλάβει δημόσια. Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε, λοιπόν, το ταχύτερο δυνατό ένα καινούργιο, αξιόπιστο σύστημα. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τις, επίσης εύλογες, πιέσεις των αγροτών μας για όσο δυνατόν πιο έγκαιρες πληρωμές».

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε, στη συνέχεια, πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η καταβολή της βασικής ενίσχυσης και η πληρωμή εκκρεμών προγραμμάτων: «Είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, αφού κάναμε κάποιες επιμέρους πληρωμές, να προχωρήσουμε στη βασική ενίσχυση. Και στη συνέχεια, στην καταβολή των ποσών που πρέπει να καταβληθούν από εκκρεμή προγράμματα, το Μέτρο 23 για παράδειγμα, και μια σειρά από άλλες τέτοιες δράσεις».

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, οι παραγωγοί φοβούνται νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές ενώ απέχουμε ένα 24ωρο από τη μαζική κινητοποίηση στο κέντρο των Αθηνών και τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ να δηλώνει πως «η κυβέρνηση έχει βάλει το αγροτικό ζήτημα στον αυτόματο πιλότο και δεν ξέρουμε και τον προορισμό».