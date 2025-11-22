Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνουν οι αγρότες.

Στη συνάντηση, στην οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στη Ε.Ο. στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, είναι πολύ σημαντικά και οι εξελίξεις, εξαιτίας του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τους επιτρέπουν να αισιοδοξούν.

Ευλογιά και πληρωμές

Οι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ένα από τα αιτήματά τους είναι η στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ασθένειας, οδηγώντας σε καταστροφές κοπαδιών.

Επίσης, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι θα γίνουν πληρωμές των επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου, ότι θα υπάρξει ελάφρυνση στο πετρέλαιο και στήριξη στους κτηνοτρόφους, οι Θεσσαλοί δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω. Όλα δείχνουν ότι θα λάβουν την απόφαση να βγουν στους δρόμους τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Κινητοποίηση στην Πάτρα

Το βράδυ του Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Πελοπόννησο πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο κέντρο της Πάτρας, διεκδικώντας την πληρωμή των επιδοτήσεων και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον κλάδο.

Η σύσκεψη στα Φάρσαλα

Η πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής αποφασίστηκε στις 18 Νοεμβρίου, στην πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα.

Εκεί αποφάσισαν ότι, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα που διογκώνονται, ενώ παραμένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προχωρήσουν στο πανθεσσαλικό μπλόκο. Επίσης, προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν πληρωθούν, θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο.

Σε δηλώσεις από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμιζε πριν από πέντε ημέρες πως «τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα». Και πως «είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας…»

Από την πλευρά του, ο ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι «οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε η οργή των αγροτών να γίνει δύναμη διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και σε αυτούς που στηρίζουν τις πολιτικές τους».