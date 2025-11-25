view
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
25 Νοεμβρίου 2025 | 19:41
Eνσωμάτωση

Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Spotlight

«Μπαρούτι» μυρίζει το κλίμα σε όλη την Ελλάδα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους προετοιμάζοντας αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών ξεκινώντας κινητοποιήσεις από το τέλος Νοεμβρίου, μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα. Ακολουθούν και άλλες μορφές αγώνα και δράσης

Η σύσκεψη στη Νίκαια άνοιξε τον  δρόμο για να αποφασιστούν τα πρώτα μπλόκα ενώ σε φάση έντονης κινητικότητας μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, με στόχο να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Στις επάλξεις η Μαγνησία

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν σε ευρεία σύσκεψη στο Διμήνι, οι παραγωγοί προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών αγωνιστικών δράσεων.

Στη σύσκεψη, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμμετείχαν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μαγνησίας, ο Αλιευτικός Σύλλογος Βόλου και του Νοτίου Πηλίου, καθώς και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Μαγνησίας, ενισχύοντας την εικόνα ενότητας του αγροτικού κόσμου της περιοχής.

Παράλληλα, οι αγρότες θα λάβουν μέρος στο ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο, ξεκινώντας από τη Νίκαια Λάρισας, όπου θα ενωθούν με συναδέλφους τους από όλη τη Θεσσαλία.

Κλιμάκωση του αγώνα

Οι αγροκτηνοτρόφοι προτίθενται σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση διεκδικώντας σειρά ζητημάτων όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, οι δίκαιες και έγκαιρες καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων, η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα που πλήττεται βάναυσα από την ευλογιά και πολλά ακόμη.

