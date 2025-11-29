newspaper
29.11.2025 | 17:05
Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:02
Βίντεο: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:14
Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα - Πώς να προστατευτείτε
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Από τη Θεσσαλία τα πρώτα μπλόκα την Κυριακή – Αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική οι αγρότες
Ελλάδα 29 Νοεμβρίου 2025 | 22:20

Από τη Θεσσαλία τα πρώτα μπλόκα την Κυριακή – Αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική οι αγρότες

Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες της χώρας, καθώς τη Δευτέρα θα παραταχθούν τα πρώτα μπλόκα και θα σημειωθούν αποκλεισμοί εθνικών οδών.

Στο κλείσιμο τμημάτων των εθνικών οδών προχωρούν την Κυριακή οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Ξεκίνημα από τη Θεσσαλία

Συγκεντρωμένα τα τρακτέρ, ζεσταίνουν τις μηχανές για να παραταχθούν στα μεγάλα αγροτικά μπλόκα. Η αρχή γίνεται από τη Θεσσαλία.

«Η αγανάκτηση και η οργή των αγροτών είναι μεγάλη και με αυτό τον τρόπο θα πιέσουμε την κυβέρνηση, όχι μόνο να ικανοποιηθούν όχι μόνο τα αιτήματα πληρωμών, αλλά και τα διαχρονικά θεσμικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου» σημείωσε ο αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας.

Κατεβαίνουν και σε άλλες περιοχές

Θα ακολουθήσουν οι παραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα στηθούν μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα.

«Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου σταδιακά να βγουν όλα τα μπλόκα στους δρόμους. Εκεί όπου καλούμε να έρθουν και ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, απλοί καταναλωτές, να μας στηρίξουν στον αγώνα αυτόν που δίνουμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στα χωράφια μας», είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκουτσής.

Το μεσημέρι της Κυριακής οι Θεσσαλοί παραγωγοί θα στήσουν τα δύο μεγάλα μπλόκα στην εθνική οδό. Το πρώτο, στον κόμβο της Νίκαιας της Λάρισας, το δεύτερο στο ύψος της Καρδίτσας.

Στις 18:00 το απόγευμα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων θα κλείσουν το δρόμο προς το Καλπάκι, ενώ την ίδια ημέρα μπλόκο θα στήσουν οι παραγωγοί της Ροδόπης στο 4ο χλμ Κομοτηνής Ξάνθης.

Τη Δευτέρα θα στηθεί το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων.

«Μας κοροϊδεύουν»

Τα προηγούμενα 24ωρα πιστώθηκαν στους δικαιούχους οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως κάποιοι δεν έλαβαν επιδότηση ή πήραν χαμηλότερα ποσά. Μάλιστα, τα μειωμένα ποσά από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, εξόργισαν τους παραγωγούς.

«Μας κοροϊδεύουν, ένας πήρε 20 ευρώ, άλλος 50 ευρώ… Είναι κυβέρνηση αυτή;» σημείωσε ένας από τους αγρότες που θα βρεθούν στα μπλόκα.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους.

«Δεν γίνεται οι πατεράδες μας να έχουν ζήσει τις οικογένειές τους και εμείς με τα ίδια στρέμματα, με τις ίδιες καλλιέργειες, με τα ίδια ζώα να μην μπορούμε να ζήσουμε» σημειώνουν αρκετοί αγρότες.

Εκτός από τα μπλόκα στους μεγάλους οδικούς άξονες, οι αγρότες ετοιμάζονται για αποκλεισμούς λιμανιών, τελωνείων, ακόμη και αεροδρομίων.

World
Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

World
Ουκρανία: Business as usual – Τα κέρδη πίσω από τη αμερικανική διπλωματία

Ουκρανία: Business as usual – Τα κέρδη πίσω από τη αμερικανική διπλωματία

Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Ξανά στους δρόμους 29.11.25

Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις
Πανελλαδική σύσκεψη 23.11.25

Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τις τελικές αποφάσεις

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα
Agro-in 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών που ήδη έχουν καθυστερήσει παραμένει ασαφές - Από την κυβέρνηση, υπολογίζουν ότι «σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης».

Σύνταξη
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 18.11.25

Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Τις αποφάσεις τους λαμβάνουν σήμερα οι Θεσσαλοί - Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους
Agro-in 15.11.25

Σε αναβρασμό οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για το πώς θα συνεχίσουν

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα
Ελλάδα 29.11.25

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 46χροονο ο οποίος είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο του 2024 για τη λειτουργεία παρόμοιου κέντρου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και είχε αφεθεί ελεύθερος

Σύνταξη
Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

Σύνταξη
Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του
Ελλάδα 29.11.25

Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται ο 35χρονος να εισβάλλει ανενόχλητος στο σπίτι και να παίρνει ένα πλυντήριο

Σύνταξη
Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος
Τι λένε ειδικοί 29.11.25

Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος

Οι εκτιμήσεις περί ταχείας επαναχωροθέτησης των ενόπλων συρράξεων μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Χάρτης» των περιοχών όπου μπορεί να λύσουν ξανά διαφορές τους οι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ

Ο Άρης πήρε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης δέχθηκε και πάλι έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Οι τελευταίες στιγμές 29.11.25

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας
Κόσμος 29.11.25

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από μεγάλες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες άνηκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 29.11.25

Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες άνηκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Ο αφγανός άνδρας που κρατείται ως ύποπτος για την επίθεση στην Ουάσινγκτον, άνηκε σε μια από τις διαβόητες Μονάδες Μηδέν που δρούσε υπό την εποπτεία της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»
«Νέα εισβολή» 29.11.25

Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»

Η Μολδαβία, έχει διαπιστώσει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι

Ο Ζίνι υποβλήθηκε σε μαγνητική που επιβεβαίωσε πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες.

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)

Παιχνίδι με σπάνιες ανατροπές στο Βικελίδης, με την ΑΕΛ να ισοφαρίζει στο 90+7' με πέναλτι του Πασά, τον γκολ του Μορόν από το 27' και τελικά τον Άρη επικρατεί με 2-1 της ΑΕΛ των 10 παικτών (46') χάρη σε γκολ του Ντουντού!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη
Ελλάδα 29.11.25

Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα επιχείρησε ενώπιον του ανακριτή να θολώσει τα νερά, αναίρεσε την ομολογία της και επέδειξε... επιλεκτική μνήμη

Σύνταξη
Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Τη Δευτέρα 29.11.25

Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εντείνει την υποστήριξή τους προς τον Β. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Σύνταξη
