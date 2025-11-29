Από τη Θεσσαλία τα πρώτα μπλόκα την Κυριακή – Αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική οι αγρότες
Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες της χώρας, καθώς τη Δευτέρα θα παραταχθούν τα πρώτα μπλόκα και θα σημειωθούν αποκλεισμοί εθνικών οδών.
Στο κλείσιμο τμημάτων των εθνικών οδών προχωρούν την Κυριακή οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.
Ξεκίνημα από τη Θεσσαλία
Συγκεντρωμένα τα τρακτέρ, ζεσταίνουν τις μηχανές για να παραταχθούν στα μεγάλα αγροτικά μπλόκα. Η αρχή γίνεται από τη Θεσσαλία.
«Η αγανάκτηση και η οργή των αγροτών είναι μεγάλη και με αυτό τον τρόπο θα πιέσουμε την κυβέρνηση, όχι μόνο να ικανοποιηθούν όχι μόνο τα αιτήματα πληρωμών, αλλά και τα διαχρονικά θεσμικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου» σημείωσε ο αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας.
Κατεβαίνουν και σε άλλες περιοχές
Θα ακολουθήσουν οι παραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα στηθούν μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα.
«Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου σταδιακά να βγουν όλα τα μπλόκα στους δρόμους. Εκεί όπου καλούμε να έρθουν και ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, απλοί καταναλωτές, να μας στηρίξουν στον αγώνα αυτόν που δίνουμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στα χωράφια μας», είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκουτσής.
Το μεσημέρι της Κυριακής οι Θεσσαλοί παραγωγοί θα στήσουν τα δύο μεγάλα μπλόκα στην εθνική οδό. Το πρώτο, στον κόμβο της Νίκαιας της Λάρισας, το δεύτερο στο ύψος της Καρδίτσας.
Στις 18:00 το απόγευμα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων θα κλείσουν το δρόμο προς το Καλπάκι, ενώ την ίδια ημέρα μπλόκο θα στήσουν οι παραγωγοί της Ροδόπης στο 4ο χλμ Κομοτηνής Ξάνθης.
Τη Δευτέρα θα στηθεί το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων.
«Μας κοροϊδεύουν»
Τα προηγούμενα 24ωρα πιστώθηκαν στους δικαιούχους οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως κάποιοι δεν έλαβαν επιδότηση ή πήραν χαμηλότερα ποσά. Μάλιστα, τα μειωμένα ποσά από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, εξόργισαν τους παραγωγούς.
«Μας κοροϊδεύουν, ένας πήρε 20 ευρώ, άλλος 50 ευρώ… Είναι κυβέρνηση αυτή;» σημείωσε ένας από τους αγρότες που θα βρεθούν στα μπλόκα.
Οι αγρότες δηλώνουν ότι δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους.
«Δεν γίνεται οι πατεράδες μας να έχουν ζήσει τις οικογένειές τους και εμείς με τα ίδια στρέμματα, με τις ίδιες καλλιέργειες, με τα ίδια ζώα να μην μπορούμε να ζήσουμε» σημειώνουν αρκετοί αγρότες.
Εκτός από τα μπλόκα στους μεγάλους οδικούς άξονες, οι αγρότες ετοιμάζονται για αποκλεισμούς λιμανιών, τελωνείων, ακόμη και αεροδρομίων.
- Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα
- Κατάρ: Στον Πιάστρι η pole position (pic)
- Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
- Χιμένεθ: «Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα»
- Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2: Διπλό στην «BayArena» και 3η θέση για τους Βεστφαλούς
- Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του
- Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος
- Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις