Από τη Θεσσαλία τα πρώτα μπλόκα την Κυριακή – Αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική οι αγρότες

Στο κλείσιμο τμημάτων των εθνικών οδών προχωρούν την Κυριακή οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Ξεκίνημα από τη Θεσσαλία

Συγκεντρωμένα τα τρακτέρ, ζεσταίνουν τις μηχανές για να παραταχθούν στα μεγάλα αγροτικά μπλόκα. Η αρχή γίνεται από τη Θεσσαλία.

«Η αγανάκτηση και η οργή των αγροτών είναι μεγάλη και με αυτό τον τρόπο θα πιέσουμε την κυβέρνηση, όχι μόνο να ικανοποιηθούν όχι μόνο τα αιτήματα πληρωμών, αλλά και τα διαχρονικά θεσμικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου» σημείωσε ο αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας.

Κατεβαίνουν και σε άλλες περιοχές

Θα ακολουθήσουν οι παραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα στηθούν μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα.

«Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου σταδιακά να βγουν όλα τα μπλόκα στους δρόμους. Εκεί όπου καλούμε να έρθουν και ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, απλοί καταναλωτές, να μας στηρίξουν στον αγώνα αυτόν που δίνουμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στα χωράφια μας», είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκουτσής.

Το μεσημέρι της Κυριακής οι Θεσσαλοί παραγωγοί θα στήσουν τα δύο μεγάλα μπλόκα στην εθνική οδό. Το πρώτο, στον κόμβο της Νίκαιας της Λάρισας, το δεύτερο στο ύψος της Καρδίτσας.

Στις 18:00 το απόγευμα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων θα κλείσουν το δρόμο προς το Καλπάκι, ενώ την ίδια ημέρα μπλόκο θα στήσουν οι παραγωγοί της Ροδόπης στο 4ο χλμ Κομοτηνής Ξάνθης.

Τη Δευτέρα θα στηθεί το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων.

«Μας κοροϊδεύουν»

Τα προηγούμενα 24ωρα πιστώθηκαν στους δικαιούχους οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως κάποιοι δεν έλαβαν επιδότηση ή πήραν χαμηλότερα ποσά. Μάλιστα, τα μειωμένα ποσά από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, εξόργισαν τους παραγωγούς.

«Μας κοροϊδεύουν, ένας πήρε 20 ευρώ, άλλος 50 ευρώ… Είναι κυβέρνηση αυτή;» σημείωσε ένας από τους αγρότες που θα βρεθούν στα μπλόκα.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους.

«Δεν γίνεται οι πατεράδες μας να έχουν ζήσει τις οικογένειές τους και εμείς με τα ίδια στρέμματα, με τις ίδιες καλλιέργειες, με τα ίδια ζώα να μην μπορούμε να ζήσουμε» σημειώνουν αρκετοί αγρότες.

Εκτός από τα μπλόκα στους μεγάλους οδικούς άξονες, οι αγρότες ετοιμάζονται για αποκλεισμούς λιμανιών, τελωνείων, ακόμη και αεροδρομίων.