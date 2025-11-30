Τρεις συλλήψεις αγροτών στη Θεσσαλία – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Συνελήφθησαν σήμερα (30-11-2025) το μεσημέρι, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρεις ημεδαποί, οι οποίοι –κατά περίπτωση– προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.
Όπως επισημαίνεται οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
