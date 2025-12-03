Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Πονοκέφαλο προκαλούν στην κυβέρνηση, οι κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα, την ώρα που δέχεται σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση.

Εν μέσω απειλών και φωνών για βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων, προς το παρόν επιδίδεται σε ένα blame game με τους αγρότες προσδοκώντας στον κοινωνικό αυτοματισμό και στους «αγανακτισμένους» από το κλείσιμο δρόμων. Παράλληλα, συνεχίζει την προσπάθεια κατευνασμού των αγροτών, επαναλαμβάνοντας τα περί πληρωμών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

Ενδεικτικά είναι όσα είπε στο MEGA ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί τον διάλογο», είπε και επανέλαβε ότι οι καταβολές των επιδοτήσεων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Επειδή ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις και μάλιστα με ένα δυναμικό τρόπο, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ήδη καταβάλλονται οι ενισχύσεις. Το πρώτο μέρος της προκαταβολής δόθηκε τον Νοέμβριο, ήδη συνεχίζονται οι καταβολές και θα συνεχίζονται. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι καταβολές των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων και στους υπόλοιπους αγρότες», συμπλήρωσε.

Πυρά κατά της κυβέρνησης για τους αγρότες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στέκονται στο πλευρό των αγροτών εξαπολύουν σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «εύλογα» τα αιτήματα των αγροτών κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει στην καταστροφή τον πρωτογενή τομέα. Πυρά εξαπολύει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά επισήμως, όσον αφορά το να τεθεί υπό επιτήρηση, το 2022. Αντί η κυβέρνηση να σημάνει συναγερμό, η κυβέρνηση αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μέσα από τις επισυνδέσεις πέρα από την αγοραία συμπεριφορά, προβαίνουν σε συζητήσεις που προκύπτουν σαφέστατα παραβατικές συμπεριφορές και παράνομες συναλλαγές», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

«Αλλάζει και σαν τα πουκάμισα τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, δύο εκ των οποίων βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα έπρεπε να ερευνηθούν ενδεχομένως ποινικές ευθύνες, κάτι που η εμποδίζει η κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

«Σε αυτή την τρομερή μέγγενη, με αυτή την τρομερή πίεση από το αυξημένο κόστος, έρχονται να πάρουν κουτσουρεμένες πληρωμές που τους οδηγούν στην έξοδο από το επάγγελμα και την εξαθλίωση», είπε η κα Αποστολάκη όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει προτάσεις για τη διαχείριση του νερού σχετικά με την αγροτική παραγωγή», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και συνέχισε:

«Το ότι κλείνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον στέλνουν στην ΑΑΔΕ δεν θα λύσει το πρόβλημα, είναι δύο αντικρουόμενες υπηρεσίες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αναπτυξιακός οργανισμός, η ΑΑΔΕ είναι εισπρακτικός μηχανισμός, δεν έχει τη σκέψη για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής».

Ακόμη, τόνισε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει για τουλάχιστον 6 μήνες τους κτηνοτρόφους που είδαν το ζωικό τους κεφάλαιο να μειώνεται δραματικά λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.