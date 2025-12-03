newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03 Δεκεμβρίου 2025 | 13:20

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Κι εκεί που η κυβέρνηση πίστευε ότι έχει βρει ένα επικοινωνιακό ξέφωτο, στο οποίο θα διοχετεύει τις ειδήσεις της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» της (στην οποία εναποθέτει την προσπάθεια ανάκαμψής της), όλος ο σχεδιασμός της έχει για άλλη μια φορά εξανεμιστεί και η ίδια βρίσκεται και πάλι με την πλάτη στον τοίχο και με το βλέμμα καρφωμένο στα μπλόκα της αγανάκτησης και της οργής του αγροτικού κόσμου.

Μετά το πρώτο κύμα ωμής αστυνομικής βίας που εξαπέλυσε η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών στον κόμβο Νίκαιας της Λάρισας και μετά το μήνυμα νέας σκληρής καταστολής που τους έστειλε το μέγαρο Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, στην κυβέρνηση προσπαθούν να σταθμίσουν τη στάση τους και μπαλατζάρουν, καθιστώντας σαφή τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται.

Δαιμονοποιούν τα μπλόκα

Από τη μια για να ικανοποιήσουν ένα ακροατήριο, πιο αστικό, που ενοχλείται όταν οι δρόμοι κλείνουν, ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, υιοθετούν σκληρή κατασταλτική ρητορική, δαιμονοποιώντας τα μπλόκα, κατά των οποίων προσπαθούν να αναπτύξουν ανακλαστικά κοινωνικού αυτοματισμού.

Και από την άλλη, στέλνουν μήνυμα στους αγρότες ότι θα τους αφήσουν για λίγο ελεύθερους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ελπίζοντας, όσο θα προχωρούν οι πληρωμές (για τις οποίες υποστηρίζουν ότι «φέτος τα χρήματα είναι περισσότερα απ’ ό,τι πέρυσι» και υπόσχονται ότι «το σύνολο των χρημάτων θα καταβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου») και όσο θα πλησιάζουν και οι γιορτές, να εκτονωθεί η οργή τους και να καταλαγιάσουν οι κινητοποιήσεις.

Και αυτό γιατί και στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οι αγρότες είναι ένα κρίσιμο για την κυβέρνηση ακροατήριο, αφού στις εθνικές εκλογές του 2023 στο πολύ μεγάλο ποσοστό του 48% είχαν ψηφίσει ΝΔ, η οποία είναι και παραδοσιακά πρώτη δύναμη στον αγροτικό κόσμο.

Ως εκ τούτου και στην κυβέρνηση ξέρουν ότι μια παρατεταμένη ανοιχτή σύγκρουση με τους αγρότες, μόνο εκλογικές απώλειες μπορεί να επιφυλάσσει στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αρχικά είπε (ΣΚΑΪ) ότι «το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι αυτονόητο, είναι συνταγματικό», προσθέτοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν τα ζητήματα της κυκλοφορίας, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή (σ.σ. η εθνική οδός), αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι που υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία».

Για να θέσει, στη συνέχεια, μεταξύ των προϋποθέσεων «για την άσκηση του δικαιώματος», ότι «υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δε μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν, γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη», εννοώντας το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων σε τελωνεία, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς, δείχνοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση η σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες θα κορυφωθεί.

«Αδικήματα»

Σε αυτό το πλαίσιο είπε ότι «δεν είναι απλώς ότι θα συλληφθούν. Όταν πας και καταλαμβάνεις ένα τελωνείο που είναι η είσοδος και η έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κοστίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς».

Για να προσθέσει ωστόσο, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους, ότι «όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των διαδηλωτών, των απεργών και των αστυνομικών αρχών σε όλη τη χώρα και μέσα από συνεννόηση βρίσκονται οι λύσεις», ενώ στο ίδιο πλαίσιο θέλησε να υποστηρίξει ότι «δεν υπάρχει από την πλευρά της αστυνομίας απολύτως καμία διάθεση σύγκρουσης, καμία διάθεση βίας. Είμαστε στη λογική της συνδιαλλαγής και της συνεννόησης, αρκεί να υπάρχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις που σας ανέφερα».

Αλλά στην ερώτηση αν «έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση ότι ένα κομμάτι της εθνικής οδού θα είναι κλειστό», ο Μ. Χρυσοχοΐδης απάντησε: «Οχι δεν έχει αποδεχτεί τίποτα η κυβέρνηση, απλώς είναι τρίτη μέρα σήμερα των κινητοποιήσεων, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα διεξαχθεί και πώς θα εξελιχθεί ο διάλογος και είμαστε εδώ».

«Καθήκον της αστυνομίας η εκκένωση»

Την ίδια ώρα βέβαια η κυβέρνηση καθόλου δεν αφήνει στην άκρη τη σκληρή ρητορική της καταστολής και τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού. με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη (ΑΝΤ1) να λέει: «διάλογος «ναι» αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και ουσιαστικά μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας κάνει κακό στην κοινωνία».

Και να υποστηρίζει ότι «όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί να πάει, είτε γιατί εργάζεται είτε γιατί εκεί είναι η οικογένειά του στο τέλος της ημέρας γίνεται κακό σε εκείνον. Θεωρώ, λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, ότι μόνο κακό κάνουν τα μπλόκα».

Μάλιστα, στην ερώτηση αν σε περίπτωση που παραμείνουν κλειστές οι εθνικές οδοί, θα πρέπει η αστυνομία να τις εκκενώσει από τα τρακτέρ, απάντησε ότι «είναι το καθήκον της αστυνομίας αυτό. Επιχειρησιακά το πως θα το κάνει, στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι».

«Όχι στα μπλόκα»

Στην ίδια γραμμή, κυβερνητικές πηγές έλεγαν: «Ναι στον διάλογο, όχι στα μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας», προσθέτοντας ότι «μετά από έναν πολύ παραγωγικό διάλογο πριν από δύο χρόνια υλοποιήθηκαν δύο εκ των διαχρονικότερων αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα, η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας» και υποστηρίζοντας ότι «κανένας δεν μπορεί να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Δεν πρέπει καν να το συζητάμε εν έτει 2025. Το κλείσιμο του δρόμου είναι μία πράξη που στο τέλος της ημέρας ζημιώνει το σύνολο της κοινωνίας».

«Και με βία ακόμη»

Με ακόμα πιο ωμό τρόπο το είπε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος υποστήριξε (OPEN) ότι «πρέπει να επικρατήσει o νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο, που μπορεί να έχουν. […] Όσο αυτή η ιστορία συνεχίζεται, τόσο τα μπλόκα θα δυναμώνουν»

Και ότι «πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων. Οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων», μη διστάζοντας να πει: «και με βία ακόμη», καταλήγοντας ότι «η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη».

Εμπρηστικές υπουργικές δηλώσεις

Πολύ λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης της κυβέρνησης με τους αγρότες ήρθαν να ρίξουν οι απολύτως εμπρηστικές δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη περί «εκβιασμού» του πολιτικού συστήματος από τα μπλόκα των αγροτών που, κατά τον ίδιο, οδήγησε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δηλώσεις που ακούγονται εξαιρετικά προκλητικές στα αυτιά του αγροτικού κόσμου, ο οποίος διεκδικεί τα δικαιώματά του και η οργή του ολοένα και εντείνεται, βλέποντας τη στάση που ακολουθεί η κυβέρνηση, από την αστυνομική βία της Κυριακής μέχρι τις τοποθετήσεις των στελεχών της.

Και μέσα σε όλο αυτό το έκρυθμο και εκρηκτικό σκηνικό, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχειρεί και πάλι να εστιάσει στη λεγόμενη «θετική ατζέντα» του, με τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με θέμα την παρουσίαση ενός «οδικού χάρτη» έργων και πρωτοβουλιών «για την σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στις περιφέρειες».

Εκεί ο πρωθυπουργός θέλησε να πει ότι «κατανοεί» τη δυσαρέσκεια των αγροτών «που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές» και να επαναλάβει ότι «σε σχέση με το ’24 θα λάβουν μισό δις παραπάνω». Είπε ακόμα ότι διαχωρίζει «απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση», ενώ θέλησε να δηλώσει ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο», αλλά ότι «ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους», για να πει, τέλος, ότι «κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών».

Την ίδια ώρα βέβαια, δεν λείπουν οι φωνές που λένε ότι το μέτωπο με τους αγρότες, η κυβέρνηση θα το πληρώσει στην κάλπη.

