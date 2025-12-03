Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.
Δυναμικά μέτωπα διαμορφώνουν οι αγρότες, που εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα. Τα σημεία κινητοποίησης ενισχύονται συνεχώς, ειδικά στη Νίκαια και στον Ε65, όχι μόνο από τους ίδιους αλλά και από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αυτοκινητιστές και ιδιοκτήτες ταξί.
Την ίδια ώρα, στήνονται και νέα μπλόκα, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για κλείσιμο παρgακαμπτήριων δρόμων, αλλά και για συμβολικές παρεμβάσεις σε λιμάνια.
Ιδιαίτερη δυναμική αποκτά το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, που ενισχύεται από αγρότες της Λάρισας και από χωριά των Τρικάλων. Οι αγρότες της περιοχής αναμένεται αύριο, Πέμπτη, να κινηθούν προς το δικαστικό μέγαρο, όπου θα δικαστούν οι δύο συλληφθέντες από τα επεισόδια της Κυριακής.
Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι τα τρακτέρ έφτασαν στον κόμβο Πετριτσίου Σερρών, 14 χιλιόμετρα μακριά από το τελωνείο.
«Δεχθήκαμε επίθεση» καταγγέλουν αγρότες
Κλούβα των ΜΑΤ απωθούσε τρακτέρ, στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί στον Προμαχώνα, εξοργίζοντας τους αγρότες.
«Δεχθήκαμε επίθεση» καταγγέλλει ο αγρότης Δημήτρης Καβακλής στο Infonews24, με τον ίδιο να αναφέρει πως αστυνομικό λεωφορείο εμβόλισε τρακτέρ, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα κοντά στον κόμβο Πετριτσίου.
Ο κ. Καβακλής ζήτησε την κατανόηση των πολιτών, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο και διεμήνυσε σε όλους τους τόνους πως στόχος είναι να φτάσουν οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα.
Ένταση και χημικά στο Κιάτο
Ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό.
Τα ΜΑΤ απάντησαν με ρίψη χημικών.
Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
