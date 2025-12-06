view
Αγρότες: Μπλόκο και στις Μικροθήβες – Παρέκαμψαν τα ΜΑΤ και έκλεισαν την Εθνική Οδό – «Δεν κάνουμε βήμα πίσω»

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις και διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους

Οι αγρότες της Μαγνησίας κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους καθώς πάνω από 200 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν από διάφορα σημεία του νομού και έστησαν μπλόκο στις Μικροθήβες στην Εθνική Οδό.

Παρά την παρουσία των ΜΑΤ που είχαν αποκλείσει τους παράδρομους προς την Εθνική Οδό οι αγρότες από Αλμυρό, Βελεστίνο, Ρήγα Φεραίο κατάφεραν να βγουν στην Εθνική Οδό παρακάμπτοντας το μπλόκο της αστυνομίας και να αποφύγουν την αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Να μας πουν πού πήγαν τα δήθεν εκατομμύρια», είπε ο Δημήτρης Σπαθής από το Βελεστίνο στο taxydromos.gr από το Βελεστίνο λίγο πριν συγκεντρωθούν χθες το απόγευμα τα τρακτέρ στο Αερινό. «Στους λογαριασμούς μας δεν μπήκε τίποτα».

«Με άδεια ταμεία και ακριβή ενέργεια, δεν μπορούμε ούτε να σπείρουμε ούτε να θρέψουμε τα ζώα. Οι Μικροθήβες δεν είναι απλά μπλόκο. Είναι κραυγή αγωνίας.

Οι Μικροθήβες θα γίνουν το σημείο όπου η φωνή της Μαγνησίας θα ακουστεί δυνατά. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι αγρότες άναψαν φωτιά με άχυρα και έχυσαν συμβολικά γάλο στον δρόμο.

Στη Νίκαια της Θεσσαλίας έχει στηθεί το μεγαλύτερο μπλόκο και αύριο θα γίνει η γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Τη Δευτέρα οι αγρότες της Κρήτης έχουν ανακοινώσει ότι θα μπουν και αυτοί στον χορό των κινητοποιήσεων.

Σήμερα και αύριο τα μπλόκα της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί και ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Εκρηκτικό κλίμα

Οι μη καταβολές των ενισχύσεων σε χιλιάδες παραγωγούς, η καταστροφή που προκάλεσε η ευλογιά των αιγοπροβάτων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνδυασμό με τα ούτως ή άλλως μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος με το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές που δίνει η αγορά για τα προϊόντα τους έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα ενώ οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό διεμήνυσε για επέμβαση της αστυνομίας εάν προχωρήσουν οι προαναγγελθείσες κινητοποιήσεις λιμανιών ή άλλων κομβικών σημείων.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια προσπάθεια να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά χαρακτήρισε «ακραίες ενέργειες» τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οι αγρότες ωστόσο διαμηνύουν ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Δείτε το ρεπορτάζ του Meganews για την κινητοποίηση στις Μικροθήβες

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» - Δείτε βίντεο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
Πόλο 06.12.25

ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εμφατικό 29-8 του Ρεθύμνου στην Κρήτη, για την 11η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
Η απειλή 06.12.25

Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ: ποιο θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου μετά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Ανάμικτα πρόσημα 06.12.25

«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπρέντφορντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
