Οι αγρότες της Μαγνησίας κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους καθώς πάνω από 200 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν από διάφορα σημεία του νομού και έστησαν μπλόκο στις Μικροθήβες στην Εθνική Οδό.

Παρά την παρουσία των ΜΑΤ που είχαν αποκλείσει τους παράδρομους προς την Εθνική Οδό οι αγρότες από Αλμυρό, Βελεστίνο, Ρήγα Φεραίο κατάφεραν να βγουν στην Εθνική Οδό παρακάμπτοντας το μπλόκο της αστυνομίας και να αποφύγουν την αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Να μας πουν πού πήγαν τα δήθεν εκατομμύρια», είπε ο Δημήτρης Σπαθής από το Βελεστίνο στο taxydromos.gr από το Βελεστίνο λίγο πριν συγκεντρωθούν χθες το απόγευμα τα τρακτέρ στο Αερινό. «Στους λογαριασμούς μας δεν μπήκε τίποτα».

«Με άδεια ταμεία και ακριβή ενέργεια, δεν μπορούμε ούτε να σπείρουμε ούτε να θρέψουμε τα ζώα. Οι Μικροθήβες δεν είναι απλά μπλόκο. Είναι κραυγή αγωνίας.

Οι Μικροθήβες θα γίνουν το σημείο όπου η φωνή της Μαγνησίας θα ακουστεί δυνατά. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι αγρότες άναψαν φωτιά με άχυρα και έχυσαν συμβολικά γάλο στον δρόμο.

Στη Νίκαια της Θεσσαλίας έχει στηθεί το μεγαλύτερο μπλόκο και αύριο θα γίνει η γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Τη Δευτέρα οι αγρότες της Κρήτης έχουν ανακοινώσει ότι θα μπουν και αυτοί στον χορό των κινητοποιήσεων.

Σήμερα και αύριο τα μπλόκα της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί και ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Εκρηκτικό κλίμα

Οι μη καταβολές των ενισχύσεων σε χιλιάδες παραγωγούς, η καταστροφή που προκάλεσε η ευλογιά των αιγοπροβάτων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνδυασμό με τα ούτως ή άλλως μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος με το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές που δίνει η αγορά για τα προϊόντα τους έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα ενώ οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό διεμήνυσε για επέμβαση της αστυνομίας εάν προχωρήσουν οι προαναγγελθείσες κινητοποιήσεις λιμανιών ή άλλων κομβικών σημείων.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια προσπάθεια να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά χαρακτήρισε «ακραίες ενέργειες» τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οι αγρότες ωστόσο διαμηνύουν ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

