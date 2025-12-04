Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το θέμα της επιβίωσης αγροτών και κτηνοτρόφων στην Ελλάδα στην ΕΕ φέρνει το ΚΚΕ, με κατεπείγουσα επιστολή του στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Επίτροπο Γεωργίας και Tροφίμων.

Η επιστολή των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, που ακολουθεί την ερώτηση του ΓΓ του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα στον Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνεται στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von Der Leyen, και τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christoph Hansen, απαιτώντας να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων στην Ελλάδα.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι οι βιοπαλαιστές γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ψαράδες της Ελλάδας, δίνουν μάχη επιβίωσης, όπως αποτυπώνεται στις μαζικές κινητοποιήσεις τους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες πνίγονται στο κόστος παραγωγής

Όπως υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος «εξαιτίας της κυριαρχίας των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων στην αγροτική παραγωγή την οποία και θωρακίζει η ΚΑΠ της ΕΕ, που συναποφασίζουν και υλοποιούν οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, οι αγρότες του μόχθου πνίγονται από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα εφόδια και στις ζωοτροφές, την ίδια ώρα που οι τιμές διάθεσης των προϊόντων τους παραμένουν εξευτελιστικά χαμηλές, πολλές φορές κάτω και από το κόστος παραγωγής. Αντιμετωπίζουν καθυστερημένες και ανεπαρκείς αποζημιώσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, επιδημιών και ζωονόσων που πλήττουν ιδιαίτερα την κτηνοτροφία».

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες με καταστολή και συλλήψεις

Την ίδια ώρα όπως τονίζουν «η κυβέρνηση της ΝΔ, όχι μόνον δεν ανταποκρίνεται στα δίκαια αιτήματα τους αλλά αντίθετα τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις. Επικαλείται την ανάγκη «εξυγίανσης» και «πάταξης της διαφθοράς» εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο κρύβει το ότι το πραγματικό σκάνδαλο είναι η ίδια η ΚΑΠ της ΕΕ που συναποφασίζουν και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις γιατί αποδεδειγμένα το ξεκλήρισμα είναι μια διαχρονική τάση που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες και συνέβαινε και κατά τις περιόδους που ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κανονικά. Σε αυτό το έδαφος τα δικά της στελέχη ήταν αυτά που έστησαν έναν μηχανισμό εξαγοράς και ψηφοθηρίας, μια σαπίλα που σήμερα βγαίνει στην επιφάνεια. Σήμερα βασική έγνοια της κυβέρνησης της ΝΔ αποτελεί το ξέπλυμα των ποινικών ευθυνών των υπουργών της».

Άφησαν τους αγρότες στο έλεος των ζωονόσων

Υπογραμμίζουν δε ότι η ελληνική κυβέρνηση άφησε «τους κτηνοτρόφους στο έλεος των ζωονόσων με τον τρόπο που επέλεξε, στο πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ, να τις διαχειριστεί. Εδώ και 15 μήνες μόνο θανατώνει τα μολυσμένα κοπάδια κι αρνείται με σκοπιμότητα τον εμβολιασμό που θα μπορούσε να συμβάλει στον δραστικό περιορισμό των θανατώσεων, προκειμένου να μην διαταραχθούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας. Την ίδια ώρα οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων καθυστερούν δραματικά επί μήνες, και ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρουσιάζει ούτε σχέδιο για την ανασύσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου τους».

Έκκληση του ΚΚΕ στην Κομισιόν

Σε αυτό το πλαίσιο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ απευθύνουν «κατεπείγουσα έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει άμεσα και να αναλάβει τις σοβαρές ευθύνες της, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα παρακάτω δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται σε όλη τη χώρα».

Αιτήματα

Στα βασικά αιτήματα επιβίωσης αναφέρουν τα εξής:

– Μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος (π.χ. στα 7 λεπτά/Kwh) και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές κ.λπ.).

– Τιμές προϊόντων και εισόδημα με εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών και τη συνέχιση της καλλιέργειας.

– Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων (αποζημιώσεις, ενισχύσεις, προγράμματα) και σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή (γεωργία) και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο (κτηνοτροφία).

– Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

– Κούρεμα μεγάλου μέρους του κεφαλαίου των χρεών και ρυθμίσεις σε μακροχρόνια άτοκη περίοδο αποπληρωμής, ανάλογα με τη δυνατότητα του αγρότη για δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο.

Αποζημιώσεις, Φυσικές Καταστροφές και Ζωονόσοι:

– Προστασία από φυσικές καταστροφές με αποζημιώσεις που να καλύπτουν το 100% των ζημιών. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

– Να δοθούν οι χρωστούμενες αποζημιώσεις στους ψαράδες (π.χ. από προστατευόμενα είδη, νεκρά ψάρια Παγασητικού κ.λπ.). Να μην ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΑλΠ για τη ζύγιση των αλιευμάτων.

– Άμεσος εμβολιασμός των ζώων για την ευλογιά με δωρεάν εμβόλια. Πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Ανασύσταση των κοπαδιών με ελεγμένα ζώα με κρατική ευθύνη. Αποζημίωση και δωρεάν εμβόλια για τον καταρροϊκό πυρετό. Πλήρης στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

– Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό και το λαϊκό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Ειδικά για το Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ:

– Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους.

– Να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός τα πρόστιμα της ΕΕ.

– Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έκλεψαν και τα ποσά που πήραν.

– Να σταματήσουν άμεσα τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση των αγώνων.