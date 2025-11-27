Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Κοροϊδία του λαού», ότι δήθεν η κυβέρνηση παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας, στην ομιλία του στη Βουλή με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Μετά τα «καλάθια – καπαμά», τα πρόστιμα που περνάνε απαρατήρητα από τις πολυεθνικές, τις μειώσεις τιμών στις καβουροδαγκάνες και τους πάτους των παπουτσιών, την ώρα που το μοσχαρίσιο κρέας έχει φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό, τώρα βρήκατε την επόμενη καινοτόμα λύση: “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής και ενίσχυση της επιτροπής ανταγωνισμού”…! Μα, καλά, πού το σκεφτήκατε; Λες και αυτά ήταν που μας έλειπαν μέχρι σήμερα ή, πολύ περισσότερο, λες και οι δήθεν “ανεξάρτητες αρχές” λειτουργούν έξω από τους σιδερένιους νόμους αυτού του συστήματος και από το αντιλαϊκό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει με τους διάφορους νόμους σας και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Λες και δεν είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, το κυνήγι του κέρδους δηλαδή, ακριβώς αυτός που ευθύνεται 100% και για την ακρίβεια» ανέφερε ο Κουτσούμπας.

Γδάρατε το λαό λέει ο Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στα έσοδα που φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι έμμεσοι φόροι που αυξάνονται αναλογικά με την ακρίβεια υπογραμμίζοντας πως «όπως φαίνεται και από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο 10μηνο, όπου ο ΦΠΑ, ο πιο αντιλαϊκός φόρος, αποτελεί το 40% των φορολογικών εσόδων που άγγιξαν τα 60 δισ! Κι έχετε το θράσος να πανηγυρίζετε για αυτά τα στοιχεία και να ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε αυτή την εβδομάδα».

«Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

Την ίδια στιγμή έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση και για τις ανακοινώσεις περί Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας λέγοντας πως «αν θέλατε να ανακουφίσετε τον λαό, θα είχατε, επίσης, προχωρήσει στην πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ώστε να ανέβουν και οι μισθοί και όχι αυτή την “μούφα” που ανακοίνωσε χθες η κυρία Κεραμέως, έχοντας δίπλα της τους βιομηχάνους και για ντεκόρ αυτήν την θλιβερή, ξεπουλημένη ΠΑΣΟΚική ηγεσία της ΓΣΕΕ μαζί με άλλους γνωστούς ΠΑΣΟΚους».

Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα «ο “νέος εργασιακός χάρτης” που παρουσιάσατε είναι ο ίδιος παμπάλαιος “χάρτης” που διαμόρφωσαν οι μνημονιακοί νόμοι των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια οι αντεργατικές ρυθμίσεις της σημερινής κυβέρνησης. Όλοι οι περιορισμοί στην υπογραφή και την κήρυξη μιας σύμβασης ως υποχρεωτική παραμένουν στη θέση τους. Και επιπρόσθετα, διαμορφώνετε ένα ασφυκτικό πλαίσιο περιορισμού της δράσης των εργατικών Ομοσπονδιών, που επί της ουσίας, τις θέτει υπό την ομηρία των εργοδοτικών ενώσεων, του ΣΕΒ και της ΓΣΕΕ. Συνεπώς, τα πανηγύρια περί “ιστορικής συμφωνίας” αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων μισθωτών, που αμείβονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με λιγότερο από 1.000 ευρώ καθαρά και με αυτά καλούνται να βγάλουν τον μήνα, παλεύοντας με τις υπέρογκες τιμές των ενοικίων, του ρεύματος και των βασικών αγαθών».

Οι αγρότες

Αναφερόμενος στους αγρότες ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ χαρακτήρισε δικαιολογημένα τα μπλόκα που αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους την Κυριακή, σημειώνοντας πως οι αγρότες «κλιμακώνουν τον αγώνα και διεκδικούν το αυτονόητο: Να παράγουν για να ζήσουν στον τόπο τους, να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Απαιτούν να πάψετε να τους φορτώνετε τα σπασμένα των σκανδάλων σας με τη στάση πληρωμών. Ζητάνε μείωση του κόστους παραγωγής, να είναι ο κόπος και η περιουσία τους προστατευμένα από φυσικά φαινόμενα, από τις αρρώστιες, να παίρνουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πρέπει να στηριχτεί αποφασιστικά από όλο τον ελληνικό λαό, κόντρα σε όποιον προσπαθήσει να σπείρει τη διχόνοια πάλι και τον γνωστό “κοινωνικό αυτοματισμό”».

Μετατρέπεται η χώρα σε κόμβο εμπλοκής σε πολεμικούς ανταγωνισμούς

Συνεχίζοντας την κριτική του στις κυβερνητικές επιλογές ο Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στα γεωπολιτικά, λέγοντας πως «πραγματικά μέτρα για την ακρίβεια δεν παίρνετε, τα αιτήματα των αγροτών δεν τα ικανοποιείτε, αλλά δεν πρόλαβε να σας ζητήσει την Ελευσίνα η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ, για να τη χρησιμοποιήσει ως “αντίβαρο” στην παρουσία της κινεζικής COSCO στο λιμάνι του Πειραιά και γκρεμοτσακιστήκατε να το νομοθετήσετε, κύριε Θεοδωρικάκο. Το κράτος σας δουλεύει σαν καλοκουρδισμένο ρολόι όταν είναι να εξυπηρετήσει αυτό που στο άρθρο 52 του νομοσχεδίου ονομάζετε “εμβληματική επένδυση” και βέβαια τους “στρατηγικούς” σας συμμάχους. Το πρόβλημα για τον ελληνικό λαό και ειδικά της Ελευσίνας και του Θριασίου, είναι ότι τον βάζετε κάθε μέρα όλο και πιο βαθιά στους κινδύνους που συνεπάγεται η μετατροπή της χώρας, των πόλεών μας, σε “κόμβο” εμπλοκής σε πολεμικούς ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών, άρα και σε στόχο αντιποίνων».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ζαχάροβα για «κατάλληλη απάντηση στην Ελλάδα» και την ανακοίνωση της πρεσβείας της Κίνας που αναφέρει το ενδεχόμενο ο Πειραιάς «να πέσει θύμα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης», ο Κουτσούμπας είπε ότι αυτά δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας για το πού μπλέκει την Ελλάδα η κυβέρνηση.

Για να συμπληρώσει την ίδια στιγμή πως «όσοι δημοσιογράφοι έχουν προσπαθήσει -φιλότιμα είναι η αλήθεια- να αποσπάσουν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που παρελαύνουν τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα, έστω και μια δηλωσούλα στήριξης στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, για να έχετε κι εσείς να την περιφέρετε, έχουν πέσει πάνω σε τοίχο. Το αντίθετο, οι απαντήσεις τους επικαλούνται την ικανότητα της κυβέρνησης Τραμπ στην “επίλυση διαφορών μέσω της οικονομικής διπλωματίας”, τα γνωστά “ντιλ” δηλαδή, που συμφέρουν πάνω από όλους τις διάφορες αμερικανικές εταιρείες και δε δίνουν καμία απολύτως σημασία στο περιβόητο “διεθνές δίκαιο”».

Τι σχέση έχουν οι ανάγκες του λαού

«Με άλλα λόγια, αυτό που λένε είναι “συνεκμετάλλευση”. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει να “στρατοπεδεύουν” λίγα χιλιόμετρα μακριά απ’ το έδαφος της Αττικής και να ανταγωνίζονται οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται σήμερα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, δηλαδή οι ΗΠΑ και η Κίνα» υπογράμμισε ο Κουτσούμπας.

Και διερωτήθηκε «τι σχέση έχει αυτή η κατάσταση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού, που θα μπορούσαν να καλύπτουν σήμερα τα λιμάνια και η ναυπηγική βιομηχανία, αν βρίσκονταν πραγματικά στα δικά του χέρια, αν ήταν κοινωνικοποιημένα δηλαδή; Με την κατασκευή σύγχρονων και ασφαλών πλοίων για τις μετακινήσεις του, για να μην υπάρχουν αποκλεισμένα νησιά τον χειμώνα, με τη μεταφορά και διαμετακόμιση φθηνών και ποιοτικών αγαθών, απαραίτητων για τη ζωή του και όχι για τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού που σπέρνει τον θάνατο».

Όπως είπε «στα Ναυπηγεία Ελευσίνας σήμερα, η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν τηρείται, η εργατική νομοθεσία γενικώς δεν τηρείται ούτε στοιχειωδώς. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει ούτε μια φορά όλα αυτά τα χρόνια Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα ή επίδομα αδείας, δεν πληρώνονται καμία προσαύξηση στην υπερωρία, ενώ είναι καθημερινό φαινόμενο τα 10ωρα, τα 11ωρα, δεν πληρώνονται προσαύξηση για το Σαββατοκύριακο, για αργίες, ούτε την ασθένειά τους, ούτε αν πάθουν εργατικό “ατύχημα”! Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στην εμβληματική σας επένδυση, όπως αντίστοιχη βέβαια ήταν και στην άλλη εμβληματική επένδυση, αυτή της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, που είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, το ολοκλήρωσε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και το συνεχίζετε εσείς».

«Μόνο κάτω από την οργάνωση και τη σκληρή πάλη των λιμενεργατών, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, έχει κατακτηθεί ό,τι υπάρχει σήμερα και, όπως επίσης γνωρίζουν όλοι, το ΚΚΕ είναι και εκεί στην πρώτη γραμμή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Κάλεσε τους εργάτες των ναυπηγείων της Ελευσίνας «να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο» και τόνισε ότι το ΚΚΕ στηρίζει «όποιες κινητοποιήσεις αποφασίσουν τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της Ελευσίνας και του Θριάσιου, αυτής της ήδη πάρα πολύ επιβαρυμένης περιοχής, οι κάτοικοι της οποίας δικαιολογημένα βρίσκονται σε αναβρασμό και ανησυχούν. Και πώς να μην ανησυχούν, εδώ που τα λέμε, και πώς να μην ανησυχεί και ολόκληρος ο ελληνικός λαός με αυτά που ακούει και βλέπει, όταν μάλιστα ξέρει πού κατέληξαν οι προηγούμενες χώρες που έγιναν ενεργειακοί και διαμετακομιστικοί “κόμβοι” για το κεφάλαιο, όπως ήταν η Ουκρανία, η Συρία, η Λιβύη και άλλες».

Καρφιά στο Δένδια

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ έστρεψε τα πυρά του και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας λέγοντας «πώς να μην ανησυχούν όλοι οι λαοί της σάπιας αυτής διεφθαρμένης πολεμοκάπηλης ΕΕ, όταν ακούνε τους κυβερνώντες και τους διάφορους αξιωματούχους, τον έναν πίσω από τον άλλο μάλιστα, να τους λένε ότι πρέπει να διαμορφώσουν “κουλτούρα πολέμου”; Δηλαδή να αποδεχτούν ότι θα χάσουν και τα παιδιά τους, ότι θα βλέπουν φέρετρα με σημαίες και άλλα τέτοια ανατριχιαστικά, όπως τα ακούσαμε μάλιστα και από τον ίδιο τον κ. Δένδια!»

Για να κλείσει σημειώνοντας απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση πως «δείχνετε, με αυτά που λέτε και τις δυσκολίες σας. Δείχνετε την αδυναμία σας να πείσετε μαζικά τον ελληνικό λαό να αποδεχθεί, να στηρίξει όλα αυτά τα σχέδια, την πολιτική της εμπλοκής, τις θυσίες που του ζητάνε να κάνει για ξένα συμφέροντα. Θυσίες σήμερα κυρίως οικονομικές και αύριο κυριολεκτικές ανθρωποθυσίες».