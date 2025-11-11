Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ» έχει έχει αφήσει τους αγρότες «κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας,
Τη στήριξη του ΚΚΕ, στον αγώνα των αγροτών εξέφρασε ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.
«Στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που τους έχει αφήσει κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους, ενώ τους φορτώνει και τα “σπασμένα” απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:
«Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών για να παραμείνουν στα χωράφια και στους τόπους τους, να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια είναι δίκαιος και πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους και όλο τον λαό, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των πολλών».
