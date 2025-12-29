Το ΚΚΕ ανεβαίνει στα τρακτέρ των αγροτών και ο Κουτσούμπας δηλώνει παρών ως αντίπαλος της κυβέρνησης

«Τώρα ήρθε η ώρα να το πάρουμε αλλιώς», έλεγε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής κατά την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό. Ο Κουτσούμπας, δήλωνε το ΚΚΕ ως αντίπαλο της κυβέρνησης, μαζί με όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους διαδηλώνοντας με πρώτους τους αγρότες, απέναντι σε «κάθε βολική αντιπολίτευση».

Και τόνιζε με νόημα ότι η κυβέρνηση έχει φάει τα μούτρα της και είναι στριμωγμένη.

Το ΚΚΕ η εναλλακτική σε μία ασθμαίνουσα κεντροαριστερά

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τα αδιέξοδα της «κεντροαριστεράς» και την αδυναμία της να αναδειχθεί σε ένα ενιαίο ισχυρό πόλο που θα απειλήσει την ΝΔ, ενώ την ίδια στιγμή αναδεικνύονται δυνάμεις με το μανδύα ενός λαϊκίστικου αντισυστημισμού, που προσπαθεί να καρπωθεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση ευκαιριακά, το ΚΚΕ, δηλώνει παρών και επιμένει πολιτικά.

Επιμένει να δίνει πολιτικά χαρακτηριστικά στην ψήφο διαμαρτυρίας προσπαθώντας να την απεγκλωβίσει από την στείρα οργή που μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα όπως της άκρας δεξιάς και του λαϊκισμού, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Στήριξη στους αγρότες και νίκη στην ΑΔΕΔΥ

Η νίκη του ΚΚΕ στην ΑΔΕΔΥ εκτιμάται ως ένα μεγάλο βήμα, ενώ ο Περισσός έχει μπει μπροστά και στα αγροτικά μπλόκα, δίνοντας πλήρη στήριξη στον αγώνα των αγροτών και αποκαλύπτοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό και να δώσει στις κινητοποιήσεις το χαρακτήρα μίας μερίδας της κοινωνίας που αποφάσισε να ταλαιπωρήσει τους πολίτες εν μέσω εορτών και να υπονομεύσει την αποκαλούμενη ως βαριά βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό.

Αποκαλύπτει και υπογραμμίζει το ρόλο της αστυνομίας στο παιχνίδι της κυβέρνησης, ενώ ο Κουτσούμπας δίνει σταθερά το παρών στα μπλόκα, χωρίς δηλώσεις ήξεις αφίξεις, αλλά στηρίζοντας τους αγρότες ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, όπως άλλες πολιτικές δυνάμεις, που εγκλωβίζονται σε διάφορα «ναι μεν αλλά».

Χαρακτηριστική η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα τις προηγούμενες μέρες πως «οι αγρότες όχι μόνο δεν ‘ταλαιπωρούν την κοινωνία’, όπως συνεχίζει προκλητικά η κυβέρνηση να ισχυρίζεται, αλλά ‘ανοίγουν δρόμους’ για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού» ενώ όπως υπογράμμισε «γι’ αυτό άλλωστε και έχουν τη στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις».

Ξεκάθαρο ρόλο έχει το ΚΚΕ και στις εξεταστικές, όπως αυτή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας ερωτήσεις που θα εκθέσουν όσους είχαν ρόλο στις εξελίξεις και όχι παρεμβάσεις διαλυτικού χαρακτήρα, που εν τέλει συμβάλλουν στη συγκάλυψη.

Όχι σε συνεργασίες και Μεσσίες λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ έχει δηλώσει σαφώς ότι δεν προτίθεται να μπει σε συνεργασίες με άλλα κόμματα, έχει στοχοποιηθεί και έχει στοχοποιήσει αντίστοιχα το ρόλο της Πλεύσης Ελευθερίας και του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ την ίδια στιγμή στέκεται κριτικά απέναντι και στο επερχόμενο «κόμμα Τσίπρα».

Με τον Κουτσούμπα να τονίζει από το βήμα της Βουλής πως «δυστυχώς για εσάς, κύριοι της κυβέρνησης, δεν “παίζετε μπάλα μόνοι σας”. Δεν ισχύει ότι “δεν έχετε αντίπαλό”, όπως κάποιοι λένε, όχι μόνο από εσάς και τα φιλικά σας Μέσα αλλά και ως αγωνία από τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης και ορισμένους που προσπαθούν να ξαναεμφανιστούν ως Μεσσίες».

Σε αυτό το πλαίσιο το 2026 μπαίνει με το ΚΚΕ να εμφανίζεται έτοιμο να είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος της κυβέρνησης και μία αντιπολίτευση που θα καταγγέλλει, θα αναδεικνύει τα κακώς κείμενα και θα βρίσκεται σταθερά στους δρόμους.

Υπερασπιζόμενοι τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους στρατιωτικούς, τους συνταξιούχους και το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων.

Φλερτάροντας με διψήφιο ποσοστό

Μία πολιτική που πλέον στις δημοσκοπήσεις φλερτάρει με διψήφιο νούμερο και δείχνει να γίνεται ένας σημαντικός εκφραστής του κλίματος δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση που χτίζει ποσοστά.

Μόνη αδυναμία που ίσως ευνοεί άλλες δυνάμεις τελικά η συνεχιζόμενη αίσθηση ότι το ΚΚΕ θέλει να παραμείνει αντιπολίτευση και δεν δηλώνει ότι θέλει να κυβερνήσει.

Στοίχημα και για τον Περισσό να φέρει περισσότερους ψηφοφόρους στις κάλπες.

Με το Δημήτρη Κουτσούμπα να παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής και να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, που στριμώχνουν την κυβέρνηση και υπογραμμίζουν τα αδιέξοδα της, δημιουργώντας της πραγματικό πρόβλημα στην εφαρμογή πολιτικών που αντιτίθενται στα λαϊκά συμφέροντα.