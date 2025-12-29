newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το ΚΚΕ ανεβαίνει στα τρακτέρ των αγροτών και ο Κουτσούμπας δηλώνει παρών ως αντίπαλος της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 29 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

Το ΚΚΕ ανεβαίνει στα τρακτέρ των αγροτών και ο Κουτσούμπας δηλώνει παρών ως αντίπαλος της κυβέρνησης

Το στοίχημα για το ΚΚΕ και η προσπάθεια η οργή να μεταφραστεί στις κάλπες σε ψήφο πολιτική και όχι μόνο σε ψήφο διαμαρτυρίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Spotlight

«Τώρα ήρθε η ώρα να το πάρουμε αλλιώς», έλεγε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής κατά την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό. Ο Κουτσούμπας, δήλωνε το ΚΚΕ ως αντίπαλο της κυβέρνησης, μαζί με όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους διαδηλώνοντας με πρώτους τους αγρότες, απέναντι σε «κάθε βολική αντιπολίτευση».

Και τόνιζε με νόημα ότι η κυβέρνηση έχει φάει τα μούτρα της και είναι στριμωγμένη.

Το ΚΚΕ η εναλλακτική σε μία ασθμαίνουσα κεντροαριστερά

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τα αδιέξοδα της «κεντροαριστεράς» και την αδυναμία της να αναδειχθεί σε ένα ενιαίο ισχυρό πόλο που θα απειλήσει την ΝΔ, ενώ την ίδια στιγμή αναδεικνύονται δυνάμεις με το μανδύα ενός λαϊκίστικου αντισυστημισμού, που προσπαθεί να καρπωθεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση ευκαιριακά, το ΚΚΕ, δηλώνει παρών και επιμένει πολιτικά.

Επιμένει να δίνει πολιτικά χαρακτηριστικά στην ψήφο διαμαρτυρίας προσπαθώντας να την απεγκλωβίσει από την στείρα οργή που μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα όπως της άκρας δεξιάς και του λαϊκισμού, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Στήριξη στους αγρότες και νίκη στην ΑΔΕΔΥ

Η νίκη του ΚΚΕ στην ΑΔΕΔΥ εκτιμάται ως ένα μεγάλο βήμα, ενώ ο Περισσός έχει μπει μπροστά και στα αγροτικά μπλόκα, δίνοντας πλήρη στήριξη στον αγώνα των αγροτών και αποκαλύπτοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό και να δώσει στις κινητοποιήσεις το χαρακτήρα μίας μερίδας της κοινωνίας που αποφάσισε να ταλαιπωρήσει τους πολίτες εν μέσω εορτών και να υπονομεύσει την αποκαλούμενη ως βαριά βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό.

Αποκαλύπτει και υπογραμμίζει το ρόλο της αστυνομίας στο παιχνίδι της κυβέρνησης, ενώ ο Κουτσούμπας δίνει σταθερά το παρών στα μπλόκα, χωρίς δηλώσεις ήξεις αφίξεις, αλλά στηρίζοντας τους αγρότες ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, όπως άλλες πολιτικές δυνάμεις, που εγκλωβίζονται σε διάφορα «ναι μεν αλλά».

Χαρακτηριστική η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα τις προηγούμενες μέρες πως «οι αγρότες όχι μόνο δεν ‘ταλαιπωρούν την κοινωνία’, όπως συνεχίζει προκλητικά η κυβέρνηση να ισχυρίζεται, αλλά ‘ανοίγουν δρόμους’ για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού» ενώ όπως υπογράμμισε «γι’ αυτό άλλωστε και έχουν τη στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις».

Ξεκάθαρο ρόλο έχει το ΚΚΕ και στις εξεταστικές, όπως αυτή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας ερωτήσεις που θα εκθέσουν όσους είχαν ρόλο στις εξελίξεις και όχι παρεμβάσεις διαλυτικού χαρακτήρα, που εν τέλει συμβάλλουν στη συγκάλυψη.

Όχι σε συνεργασίες και Μεσσίες λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ έχει δηλώσει σαφώς ότι δεν προτίθεται να μπει σε συνεργασίες με άλλα κόμματα, έχει στοχοποιηθεί και έχει στοχοποιήσει αντίστοιχα το ρόλο της Πλεύσης Ελευθερίας και του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ την ίδια στιγμή στέκεται κριτικά απέναντι και στο επερχόμενο «κόμμα Τσίπρα».

Με τον Κουτσούμπα να τονίζει από το βήμα της Βουλής πως «δυστυχώς για εσάς, κύριοι της κυβέρνησης, δεν “παίζετε μπάλα μόνοι σας”. Δεν ισχύει ότι “δεν έχετε αντίπαλό”, όπως κάποιοι λένε, όχι μόνο από εσάς και τα φιλικά σας Μέσα αλλά και ως αγωνία από τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης και ορισμένους που προσπαθούν να ξαναεμφανιστούν ως Μεσσίες».

Σε αυτό το πλαίσιο το 2026 μπαίνει με το ΚΚΕ να εμφανίζεται έτοιμο να είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος της κυβέρνησης και μία αντιπολίτευση που θα καταγγέλλει, θα αναδεικνύει τα κακώς κείμενα και θα βρίσκεται σταθερά στους δρόμους.

Υπερασπιζόμενοι τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους στρατιωτικούς, τους συνταξιούχους και το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων.

Φλερτάροντας με διψήφιο ποσοστό

Μία πολιτική που πλέον στις δημοσκοπήσεις φλερτάρει με διψήφιο νούμερο και δείχνει να γίνεται ένας σημαντικός εκφραστής του κλίματος δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση που χτίζει ποσοστά.

Μόνη αδυναμία που ίσως ευνοεί άλλες δυνάμεις τελικά η συνεχιζόμενη αίσθηση ότι το ΚΚΕ θέλει να παραμείνει αντιπολίτευση και δεν δηλώνει ότι θέλει να κυβερνήσει.

Στοίχημα και για τον Περισσό να φέρει περισσότερους ψηφοφόρους στις κάλπες.

Με το Δημήτρη Κουτσούμπα να παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής και να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, που στριμώχνουν την κυβέρνηση και υπογραμμίζουν τα αδιέξοδα της, δημιουργώντας της πραγματικό πρόβλημα στην εφαρμογή πολιτικών που αντιτίθενται στα λαϊκά συμφέροντα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Φυσικό αέριο
Metlen: Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG

Metlen: Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
Επικαιρότητα 29.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό

«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη

Σε δηλώσεις του έξω απ' το αμερικανικό Κογκρέσο, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «αμηχανία» της Ευρώπης αναφορικά με τις διατλαντικές σχέσεις

Σύνταξη
Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις
Δήμος Αθηναίων 28.12.25

Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη δημαρχία του δήμου Αθηναίων τονίζοντας πως «τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά»

Σύνταξη
Νικήτας Κακλαμάνης: Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές

Αλλαγές στις μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Σύνταξη
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Ζορισμένοι καταναλωτές 29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
«Μετακίνηση Γης» 29.12.25

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία
Κόσμος 29.12.25

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Σύνταξη
Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού
Ένα όργανον διά την άμυναν της Ελλάδος 29.12.25

Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η σημαία της Ελλάδος κυματίζει στην κοίτη της Λουάρ το 1927

Υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld
Αντίο στίγμα 29.12.25

Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld

Τα δεδομένα της Feeld δείχνουν μια δραματική αύξηση της σεξουαλικής ρευστότητας, με την «ετεροευελιξία» να κάνει πάρτυ στην εφαρμογή γνωριμιών, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο