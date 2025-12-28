Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Την πλήρη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των αγροτών, γιατί είναι «αγώνας επιβίωσης», εξέφρασε ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του κόμματος, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Εμείς ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή έχουμε εκφράσει την στήριξή μας στον αγώνα των αγροτών, γιατί είναι αγώνας επιβίωσης αυτός που κάνουν», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα γνώριζαν εδώ και χρόνια το «καζάνι που βράζει, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, μη καταβολής αποζημιώσεων για μεγάλες καταστροφές και καθυστέρησης στον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς, που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα των εξαγωγέων».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων από όσους τα πήραν, «υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ και άλλων κομμάτων», που «ευλογούσανε την ΚΑΠ» ενώ αυτή ξεκληρίζει τους αγρότες.

«Η ΚΑΠ της ΕΕ είναι ο βασικός υπαίτιος της κατάστασης»

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, η οποία είναι και βασικός υπαίτιος της σημερινής κατάστασης. «Μη βλέπουμε το δέντρο της Mercosur και χάνουμε το δάσος, γιατί η Mercosur φύτρωσε πάνω στην ΚΑΠ, την οποία ΚΑΠ έχουν στηρίξει όλα τα άλλα κόμματα».

Ο κ. Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα. Τόνισε την ανάγκη άμεσων μέτρων για αποζημιώσεις, μείωση κόστους παραγωγής, ενίσχυση εφοδίων και αποκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών (κτηνιατρικών, γεωπονικών), ώστε να μείνουν οι αγρότες στη γη τους και να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια του λαού με ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα.

Σημείωσε, επίσης, μιλώντας στο Open, ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει την κλιμάκωση που αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγρότες στα μπλόκα, στην Πανελλαδική Επιτροπή και στους συλλόγους, «από όλα τα μέτωπα και τα μετερίζια που έχουμε δυνάμεις».