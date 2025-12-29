Σχεδόν έναν μήνα από τον αγροτικό ξεσηκωμό «το κομματικό κράτος του κ. Μητσοτάκη απαντά στην κοινωνική δυσαρέσκεια και στις αγροτικές κινητοποιήσεις με αυταρχισμό, εκφοβισμό και θεσμικές μεθοδεύσεις» σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα

Το κόμμα της αντιπολίτευσης σημειώνε πως «η κυβέρνηση επιχείρησε πρώτα τον κοινωνικό αυτοματισμό, φορτώνοντας στους αγρότες την ευθύνη για την ταλαιπωρία των πολιτών. Όταν αυτό κατέρρευσε, προχώρησε σε απροκάλυπτη εργαλειοποίηση της ΑΑΔΕ: στοχευμένοι έλεγχοι και δεσμεύσεις λογαριασμών αγροτοσυνδικαλιστών εν μέσω αγώνα, με στόχο τη σπίλωση και την τρομοκράτηση του αγροτικού κόσμου. Μιας ΑΑΔΕ, που όπως λέει ο Φραπές, ο Διοικητής της ‘τον κοιτούσε στις τσέπες’ και ο Γενικός Διευθυντής της και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνει μέρος σε κομματικές συσκέψεις της ΝΔ, υπονομεύοντας ο ίδιος την ανεξαρτησία της».

«Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για τον αγροτικό τομέα»

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη ΝΕΑΡ, «η κυβέρνηση διακινεί το αφήγημα ότι έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για τον αγροτικό τομέα – όχι από ‘αντικειμενική ανάγκη’, αλλά από συνειδητές πολιτικές επιλογές που ευνοούν άλλα συμφέροντα, αφήνοντας τους αγρότες να συνθλίβονται από το κόστος παραγωγής, την ενεργειακή ακρίβεια, τις ‘ελληνοποιήσεις’, τις χαμηλές τιμές, που οδηγούν στη μείωση του εισοδήματος.

Παράλληλα, επιστρατεύει πρόθυμους ‘γαλάζιους’ αγροτοσυνδικαλιστές, επιχειρώντας να παρουσιάσει τις κινητοποιήσεις ως κομματικά υποκινούμενες για να επικαλεστεί ότι είναι οι αγρότες που δεν προσέρχονται στον διάλογο.

Η πραγματικότητα

Η πραγματικότητα, όμως, είναι άλλη, σημειώνει. «Οι αγρότες αρνούνται τον προσχηματικό διάλογο, όταν η κυβέρνηση δεν δείχνει καμία ουσιαστική διάθεση επίλυσης των προβλημάτων τους.

Ταυτόχρονα η φίμωση της ενημέρωσης, με τη σχεδιαζόμενη διακοπή των μεταδόσεων της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Κανάλι της Βουλής, αποκαλύπτει μια εξουσία που φοβάται τη διαφάνεια και επιχειρεί να συγκαλύψει το θράσος των ‘φραπέδων’ και των ‘χασάπηδων’ που παρελαύνουν στην εξεταστική, αλλά και το ξεγύμνωμα της κυβέρνησης των ‘αρίστων’, προκειμένου να μην ξεσηκωθεί η κοινωνία».

Και καταλήγει: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων των αγροτών και την εργαλειοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και να προχωρήσει, επιτέλους, σε ουσιαστικές λύσεις στα δίκαια, όπως η ίδια παραδέχεται, αιτήματα του αγροτικού κόσμου».