Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Spotlight

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Πρωτοχρονιά στον δρόμο καθώς δεν βλέπουν καμία διάθεση, όπως λένε, από την πλευρά της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.

Η κίνηση διαφοροποίησης από την γραμμή που υιοθετήθηκε στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες δεν μοιάζει αρκετή για να κάμψει τη διάθεση της πλειοψηφίας. Η «πρωτοβουλία διαλόγου» των 18 (μπλόκα, αγροτικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί σύλλογοι) όπως εκφράστηκε από την ανυπόγραφη επιστολή των προηγούμενων ημερών αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους λίγο πολύ ως καθοδηγούμενη από την κυβέρνηση.

Αντί να συσπειρώσει αυτή η «πρωτοβουλία» βαίνει μειούμενη καθώς υπάρχει ευρεία αμφισβήτηση για την επιρροή της. «Τα μπλόκα που αναφέρονται σε αυτή την κίνηση διαλόγου δεν είναι 18 αλλά πολύ λιγότερα», λένε οι αγρότες και υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει «διάλογο» με μία μειοψηφία που δεν εκπροσωπεί τους αγρότες που έχουν συγκροτήσει πανελλαδικό όργανο για να συντονίζουν τις δράσεις τους και να λαμβάνουν αποφάσεις.

«Ακόμα κι αν υπάρξει συνάντηση, αυτή θα έχει την τύχη της συνάντησης του Τσιάρα με τους Κρητικούς», εκτιμούν οι αγρότες υπενθυμίζοντας ότι τις πρώτες μέρες των κινητοποιήσεων η προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών οργανώνοντας συνάντηση με κάποιους από αυτούς έπεσε στο κενό, καθώς και σε αυτή την περίπτωση το ΥΠΑΑΤ δεν προσέφερε εγγυήσεις που να μπορούν να πείσουν ακόμα και τους πιο «καλοπροαίρετους» για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι κυβερνητικοί χειρισμοί δεν εκτονώνουν τις αντιδράσεις

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων, με τα τρακτέρ στους δρόμους στη διάρκεια των γιορτών, οι αγρότες έχουν ξεπεράσει με επιτυχία τα εμπόδια και έχουν αποδείξει ότι δεν δίνουν μια μάχη εντυπώσεων για να κερδίσουν κάτι παραπάνω, αλλά έναν αγώνα κρίσιμο για το παρόν και το μέλλον το δικό τους αλλά και του πρωτογενούς τομέα, τουλάχιστον έτσι όπως τον γνωρίζουμε ως σήμερα.

Σε αντίθεση με παλιότερες αγροτικές κινητοποιήσεις, τώρα φαίνεται πως υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο δυναμικό – που δεν συνδέεται απευθείας με οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν στα μπλόκα- που τάσσεται μαζικά υπέρ των κινητοποιήσεων καθώς από τη μία αισθάνεται πως δεν έχει τίποτα να χάσει και από την άλλη εξοργίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη που επιχειρείται.

Από την άλλη, οι κυβερνητικοί χειρισμοί ατσαλώνουν αντί να εκτονώνουν τις αντιδράσεις. Το πατερναλιστικό ύφος που χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά στελέχη για να πείσουν τους αγρότες για τις ειλικρινείς τους προθέσεις φαντάζει βαθιά υποκριτικό όταν την ίδια στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια να φανεί ότι οι κινητοποιήσεις στρέφονται κατά της κοινωνίας.

Το φιάσκο των Χριστουγέννων, στην πλάτη βέβαια των πολιτών που προσπαθούσαν να μετακινηθούν, με την τροχαία να δυσκολεύει αντί να διευκολύνει την κυκλοφορία και τον πρωθυπουργό να στοχοποιεί τους αγρότες για τα προβλήματα, προκάλεσε οργή στα μπλόκα και σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που καθώς στηρίζει ούτως ή άλλως τα αιτήματα των αγροτών, αντιλαμβάνεται τις σκοπιμότητες πίσω από τους τακτικισμούς.

Με την Πρωτοχρονιά να πλησιάζει η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το αφήγημα για τους αγρότες που εμποδίζουν τις μετακινήσεις ενώ οι ίδιοι σημειώνουν ότι θα διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων.

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου  Μαρινάκη, χθες Κυριακή δείχνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια αποτυχημένη συνταγή. Η κυβέρνηση ψάχνει σανίδα σωτηρίας στην «πρωτοβουλία διαλόγου» προκειμένου να  μπορέσει επικοινωνιακά να βρει διέξοδο, την ώρα που υποστηρίζει ότι ουσιαστικά ζητήματα για τις κινητοποιήσεις δεν υπάρχουν.

«Η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών» επαναλαμβάνουν μονότονα υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ.

Εάν ο στόχος αυτής της επανάληψης είναι να πείσουν τους αγρότες ότι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τα αιτήματά τους, τότε μόνο οργή μπορούν να εισπράξουν. Εάν ο στόχος είναι να πείσουν την κοινωνία ότι οι αγρότες είναι οι αδιάλλακτοι και κινούνται με βάση κομματικές σκοπιμότητες, έχουν επίσης αποτύχει καθώς η πλειοψηφία αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων των αγροτών.

Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει σχέδιο διεξόδου πέρα από το να στοιχηματίζει στην κόπωση και τη διάσπαση.

Οι αγρότες θα αποφασίσουν μετά την Πρωτοχρονιά για τα επόμενα βήματα του αγώνα σε νέα πανελλαδική σύσκεψη με πολλούς να μιλούν για κλιμάκωση και ολικό «μπλακ άουτ». Στο μεταξύ σήμερα κορυφώνονται οι δράσεις σε δρόμους σε όλη τη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις σήμερα

Σήμερα στις 16:00 έως τις 19:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών.

Επίσης, στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι διαδηλωτές αγρότες και κτηνοτρόφοι θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα και οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο για τον «διάλογο».

Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δήλωσαν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

