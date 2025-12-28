Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση, ευρισκόμενη υπό πίεση, επιχειρεί να «πλαγιοκοπήσει» των αγώνα χιλιάδων βιοπαλαιστών που μάχονται για την επιβίωση τους «αξιοποιώντας» τα ανώνυμα «μπλόκα των προθύμων» που ξαφνικά έκαναν την εμφάνισή τους. Το in βρέθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας και σας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν υποστέλλουν τη σημαία του αγώνα.

Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες

Προετοιμάζονται για κλιμάκωση χωρίς να στρέφουν την κοινωνία απέναντί τους ακολουθώντας «μοντέλο Χριστουγέννων» με ανοιχτούς δρόμους τις μέρες της Πρωτοχρονιάς προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Παράλληλα, διαμηνύουν ότι θα σκληρύνουν τη στάση τους σε πλήρη συντονισμό με την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίζει να κωφεύει στα αιτήματά τους. Υποστηρίζουν πως δεν έχουν ικανοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο τα αιτήματά τους και καταλογίζουν επικοινωνιακά «παιχνίδια» στην κυβέρνηση όταν λέει πως έχει επιλύσει το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων τους.

Η «γραμμή» του Μαξίμου

Στο Μαξίμου «ζυγίζουν» τις επόμενες κινήσεις τους και ψάχνουν θετικό αφήγημα απεγνωσμένα. «Έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αξιοποιώντας στο έπακρο την ανώνυμη ανακοίνωση των «18» μπλόκων που έδειξαν «πρόθυμοι» να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου.

Εικοσιτέσσερις ώρες αργότερα ουδεμία επιβεβαίωση για τον αριθμό «18» υπήρξε, αντιθέτως το νούμερο βαίνει μειούμενο.

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των κινητοποιήσεων

Το in βρέθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας και σας μεταφέρει το κλίμα μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις.

«Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση. Ζητάμε μαζί να δούμε τις λύσεις για τα προβλήματά μας. Αν μας θέλουν. Αν δεν μας θέλουν, να μας το πουν ξεκάθαρα» λέει στην κάμερα του in ο Παναγιώτης, αγρότης και κτηνοτρόφος, που συμμετέχει ενεργά στο μπλόκο.

Ο ίδιος, είναι απόλυτα ξεκάθαρος μετά την εμφάνισή των «μπλόκων του διαλόγου» και φανερώνει τη διάθεση που επικρατεί.

«Τις επίσημες αποφάσεις τις βγάζει η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων, κανένας άλλος. Και δεν ήταν 18 μπλόκα αυτά που πήγαν να αποστασιοποιηθούν, ήταν δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κυνήγι του καλικάντζαρου είναι σε εξέλιξη… Όσοι θέλουν να είναι μαζί μας, είναι μαζί μας, όσοι δεν θέλουν απλά θα φάνε τα μούτρα τους…», λέει.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο κύβος ερρίφθη

Την Παρασκευή (26/12) το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε ομόφωνα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι εάν δεν «σκύψει» πάνω από τα αιτήματά τους θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Για τις επόμενες ημέρες αποφάσισαν:

Την Κυριακή ανοίγουν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν.

Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 16.00, θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπούνε στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ. Μάλιστα τη μέρα αυτή συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου και σε αυτό το πλαίσιο θα μοιράσουν πλατιά ανακοίνωση, με την οποία θα καλούν τους κατοίκους της Λάρισας σε περαιτέρω ενίσχυση του δίκαιου αγώνα και των αιτημάτων τους.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, υποδέχονται τον νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και τον λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται και οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Με τρακτέρ, αγροτικά και ιδιωτικά ΙΧ κινήθηκαν προς τα διόδια των Σοφάδων σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία.

Στα διόδια Μακρυχωρίου οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες για τους οδηγούς που διέρχονται από το σημείο ενώ τους μοίρασαν όσπρια.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Στα Μάλγαρα έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Τη Δευτέρα (29/12) κλείνει και ο κόμβος Χαλκηδόνας από τις 14.00 μέχρι τις 17.00 αλλά ο κόμβος στο Δερβένι από τις 13.00 μέχρι τις 14.00.

Από την παραμονή των Χριστουγέννων είναι ανοιχτές οι μπάρες των διοδίων στο Αγγελόκαστρο ενώ κλειστή παραμένει η περιμετρική Πατρών στον κόμβο Εγλυκάδας, που θα ανοίξει ξανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.