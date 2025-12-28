«Έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Την «πρωτοβουλία διαλόγου» που παρουσίασε χθες μερίδα αγροτών, κίνηση που χαρακτηρίζεται ως διασπαστική από την πλειοψηφία των αγροτοσυνδικαλιστών που βρίσκονται στα μπλόκα, φαίνεται ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση σε μια απέλπιδα προσπάθεια να «σπάσει» τις κινητοποιήσεις, ενώ επί της ουσίας εμμένει στο κυβερνητικό αφήγημα περί ικανοποίησης των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

«Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης παραβλέποντας για ακόμα μία φορά ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών.

Έχουμε ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών ισχυρίζεται ο κ. Μαρινάκης και ορκίζεται στις «ειλικρινείς προθέσεις της κυβέρνησης» όσον αφορά τον διάλογο.

Η κίνηση των 14 μπλόκων και των τεσσάρων αγροτικών συνεταιρισμών που κυκλοφόρησαν χθες ανυπόγραφη ανακοίνωση καλώντας σε διάλογο με την κυβέρνηση κόντρα στις ομόφωνες αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκάλεσε την αντίδραση της πλειοψηφίας που διαμηνύει ότι η απόπειρα διάσπασης του αγώνα τους θα πέσει στο κενό.

Ταυτόχρονα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι τους εμπαίζει καθώς από την πρώτη στιγμή αρνείται να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα αιτήματά τους τα οποία, όπως λένε, κάθε άλλο παρά έχουν ικανοποιηθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο από σήμερα και μέχρι την Τρίτη οι αγρότες προχωρούν σε κλείσιμο δρόμων, άνοιγμα διοδίων για τους ταξιδιώτες και μια σειρά από πολύμορφες δράσεις και ξεκαθαρίζουν ότι θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές εάν η κυβέρνηση επιμείνει στη στάση της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Μαρινάκη

Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας.

Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις.