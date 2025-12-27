newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Ανυποχώρητοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, παραμένουν στα μπλόκα στέλνοντας μήνυμα νέας κλιμάκωσης μετά τις γιορτές. Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους ενώ οι συλλογικές αποφάσεις θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική τους σύσκεψη.

Από τις 12 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο μπλόκο των Μαλγάρων

Καθοριστική θεωρείται η συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, όπου χτυπά η καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων,  σήμερα Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του μπλόκου επισημαίνουν, ότι δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από το να εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση. Όπως τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Μπλόκο Νίκαιας

«Συνεχίζουμε»

Ανάλογο κλίμα επικρατεί και στο άλλο πανίσχυρο μπλόκο, αυτό της Καρδίτσας  στον Ε65. Μέσα στο κρύο του κάμπου, η μυρωδιά από τη ζεστή μοσχαρόσουπα που βράζει στο μεγάλο καζάνι σπάει την παγωνιά. Οι παραγωγοί, φορώντας τα χοντρά μπουφάν τους, μοιράζονται το φαγητό σε πλαστικά κεσεδάκια, τσουγκρίζουν ποτηράκια με τσίπουρο για να ζεσταθούν, ανταλλάσσουν ευχές και συζητούν για την επόμενη μέρα.

Η μουσική παίζει δυνατά, με τον Νίκο Ξυλούρη και λαϊκά τραγούδια να έχουν την τιμητική τους. Και οι αγρότες της Καρδίτσας, πέρασαν τα Χριστούγεννα στο μπλόκο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν κόντρα σε κάθε προσπάθεια καταστολής, εκφοβισμού, εισαγγελικών παρεμβάσεων και καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού, που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση για να τους κάμψει.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να στρέψει την κοινωνία ενάντια στους αγρότες, κάτι που δεν έχει καταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Orange Press Agency ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας. «Καλούμε την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος της, να είναι ψύχραιμη, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε, έτσι ώστε να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου για να λυθούν».

Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα οι αγρότες στα Μάλγαρα

Χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στις Εθνικές Οδούς, χωρίς όμως αυτές τις ημέρες να εμποδίζουν τη διέλευση των εκδρομέων ενώ οι αγρότες θα κάνουν συμβολικές δράσεις μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα επιστρέψουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Από τις 12 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα σήμερα, ενώ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί να κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα.

Επιπλέον, η αερογέφυρα στη Νίκαια που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς. Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Στην Εύβοια οι αγρότες θα κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.

Αγρότες: Οργή για τις δεσμεύσεις λογαριασμών

Στο μεταξύ, οργή έχει προκαλέσει στα μπλόκα, οι καταγγελίες για δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Όπως κατήγγειλε στην ΕΡΤ ο Κώστας Ρούζιος, μέλος του μπλόκου Μαλγάρων, νεαρός αγρότης από τα Μάλγαρα διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευθεί, όταν επιχείρησε να πληρώσει με κάρτα για αγορές που αφορούσαν το τεσσάρων μηνών παιδί του. «Αυτό είναι πρωτόγνωρο και πολύ ακραίο. Είναι απάνθρωπο. Δεν έχει βρεθεί κάτι επιλήψιμο για τον άνθρωπο και ο ίδιος δεν ξέρει ακόμα τι έχει συμβεί», τόνισε.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, τέτοιες ενέργειες δεν οδηγούν σε διάλογο, αλλά εντείνουν την ένταση και συσπειρώνουν τα μπλόκα. «Με αυτές τις κινήσεις δεν σπάνε τα μπλόκα, τα δυναμώνουν», υπογράμμισε.

Αγωνία στο Μαξίμου

Το Μαξίμου, δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να ανακόψει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως επίσης συνεχίζει να υποδαυλίζει τον κοινωνικό αυτοματισμό, νιώθοντας διπλά στριμωγμένο, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είναι στο πλευρό των αγροτών.

Υποστηρίζει δε,  ότι 16+4 αιτήματα των αγροτών υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Θήβα

Τα αιτήματα των αγροτών

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων – που έχουν αποσταλεί και στο Μαξίμου είναι τα εξής:

  1. Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
  2. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
  3. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.
  4. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
  5. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
  6. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.(π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).
  7. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
  8. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  9. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψηςαναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.
  10. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
  11. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
  12. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.
  13. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.
  14. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Φλέγοντα ζητήματα

Φλέγοντα ζητήματα για τους αγρότες είναι επίσης:

  • Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.
  • Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στουςπραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικόςμηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

