Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Μετά το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα στο προσκήνιο έρχονται τα σχέδια ενόψει πρωτοχρονιάς.

Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», ξεκαθαρίζουν καταγγέλλοντας κάθε προσπάθεια καταστολής, εκφοβισμού, εισαγγελικών παρεμβάσεων και ενός κλίματος κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση για να «σπάσει» το ηθικό τους.

«Οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό», ανέφεραν εκπρόσωποι των αγροτών, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει τα μπλόκα αλλά… θα αποτύχει».

Νηνεμία πριν την… καταιγίδα

Το Μαξίμου, που βρίσκεται σε στάση αναμονής, επιμένει ότι 16+4 αιτήματα των παραγωγών του πρωτογενή τομέα υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Στους δρόμους, τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί στην άκρη, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, ώστε να γίνουν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις τις ημέρες των εορτών. Μετά το κρας τεστ της εξόδου των Χριστουγέννων και με την ΕΛ.ΑΣ. να καραδοκεί για λόγους… «ασφαλείας», κάτι αντίστοιχο αναμένεται και στην επιστροφή των εκδρομέων με το νέο έτος.

«Εμείς την πρωτοχρονιά θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, παραχωρώντας λωρίδες από το εθνικό δίκτυο. Το επιβατικό κοινό να πάει στους τόπους που έχει επιλέξει, να μείνει με τους ανθρώπους που θέλει να περάσει τις γιορτές. Αλλά να ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις της αστυνομίας, όπως με τα τσιμεντένια στηθαία που κλείσανε 4 ώρες τον δρόμο χωρίς να έχουν ειδοποιήσει κανέναν, οι οποίες πραγματικά είναι ανεξήγητες», δηλώνει (ΕΡΤnews) ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, φανερώνοντας τις προθέσεις αγροτών και κτηνοτρόφων πριν τις κρίσιμες συσκέψεις των επόμενων 48 ωρών.

Στην «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή (28/12). Μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο (27/12) στις 12.00 το μεσημέρι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προγραμματίζουν σύσκεψη ώστε να καθορίσουν τη στάση τους. Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

«Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μπαράζ συσκέψεων

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και στο μπλόκο Δερβενίου, ενώ την Κυριακή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Το Σάββατο (27/12) το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, με τη συμμετοχή και άλλων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες αποφάσισαν πολύωρους αποκλεισμούς του τελωνείου Προμαχώνα από το Σάββατο. Το τελωνείο Ευζώνων παραμένει ανοιχτό.

Καθαρός σαν «τζάμι» δηλώνει ο Ανεστίδης

Και ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις που θα λάβουν και θα ανακοινώσουν τα μπλόκα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

«Είμαι καθαρός…τζάμι» δηλώνει, απαντώντας στις «τυχαίες» διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ. Σημειώνει επίσης ότι δεν έχει λάβει εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

«Προς το παρόν είμαι ελεύθερος και δεν φοβάμαι τίποτα, αύριο δεν ξέρω τι μου ξημερώνει, ίδωμεν. Δεν μου έχει έρθει ακόμη κανένα έγγραφο κατάσχεσης» ανέφερε (OPEN TV).

Με τις πληροφορίες να φτάνουν στον ίδιο μέσω επιλεκτικών διαρροών και όχι με επίσημο τρόπο, τονίζει «δεν έχω πάρει ακόμη κανένα χαρτί, αύριο πιθανόν όπως μου είπε ο δικηγόρος μου, να το πάρουμε (..)».