26.12.2025
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
26 Δεκεμβρίου 2025

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χριστούγεννα στα μπλόκα έκαναν, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν υποχωρούν μέχρι να δοθούν ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματά τους. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», ξεκαθαρίζουν καταγγέλλοντας κάθε προσπάθεια καταστολής, εκφοβισμού, εισαγγελικών παρεμβάσεων και καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού, που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση για να τους κάμψει.

Το Μαξίμου, δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να ανακόψει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως επίσης συνεχίζει να υποδαυλίζει τον κοινωνικό αυτοματισμό, νιώθοντας διπλά στριμωγμένο, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είναι στο πλευρό των αγροτών. Υποστηρίζει δε,  ότι 16+4 αιτήματα των αγροτών υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».  Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για διάλογο όταν ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα μας και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί όταν δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές. Αυτοί γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητο πετρέλαιο;  Να βρει τα χρήματα και να μας δώσει αυτά που διεκδικούμε», είπε χαρακτηριστικά εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, ο Ρίζος Μαρούδας.

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα

Τα τρακτέρ αυτές τις μέρες,  παραμένουν στην άκρη των δρόμων, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, ώστε να γίνουν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις των αδειούχων και των εκδρομέων τις ημέρες των εορτών -τουλάχιστον από την πλευρά των αγροτών αφού η ΕΛ.ΑΣ με άνωθεν εντολή ίσως να έχει άλλα σχέδια, όπως έκανε και την προπαραμονή των Χριστουγέννων κλείνοντας τους δρόμους που είχαν ανοίξει οι παραγωγοί. Σε όλες τις εθνικές οδούς πάντως έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Οι αγρότες έχουν ήδη δηλώσει πως και η επιστροφή των αδειούχων και μετά την πρωτοχρονιά θα γίνει με ανοιχτούς δρόμους. Υπόσχονται νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές.

Στα μπλόκα, γίνονται συσκέψεις και συνελεύσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Οι συλλογικές αποφάσεις θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική τους σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, ενώ αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συνέλευση αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, που  θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Stream newspaper
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν
24.12.25

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταξιδεύουν με ανοιχτούς, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σπιλώσει τον αγώνα τους απέτυχε, λένε

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις
24.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις

Οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη
24.12.25

«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Αλύγιστοι οι αγρότες συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τις μετακινήσεις με την κυβέρνηση που διαπιστώνει την ευρεία κοινωνική στήριξη στα μπλόκα, να καταφεύγει σε εκβιαστικές λογικές και σπασμωδικές κινήσεις, εντείνοντας την προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά – Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας
22.12.25

Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά - Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό επιβάλλει ολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας
21.12.25

«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας

Ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει ότι θα καταθέσει μηνύσεις. «Ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
26.12.25

Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία - 3 νεκροί και 5 τραυματίες

Kαμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη - Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο
26.12.25

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο

Σύνταξη
The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική
26.12.25

The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική

Ο Ίθαν Χοκ υποδύεται έναν «ιστορικό της αλήθειας» που προσπαθεί να αποκαλύψει πώς συνέβη ο θάνατος ενός ισχυρού άνδρα. «Ετοιμαστείτε για μια εξαιρετικά αστεία, αμερικανική κωμωδία!» όπως σχολιάζει ο Phill Harrison στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου
26.12.25

Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου

Η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας, έχει αναγνωριστεί ως μία από τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize, θεσμού που υποστηρίζεται από την UNESCO

Σύνταξη
Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα
26.12.25

Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα

Στην Τουρκία και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία επικρατεί πανικός με το σκάνδαλο για παράνομα στοιχήματα – Μεγάλες έρευνες από τις αρχές και νέες συλλήψεις

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του
26.12.25

Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του

Ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση αποθεραπείας και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, την ώρα που στη Λιθουανία είναι ξεκάθαροι για το τι πρέπει να γίνει με τον Γάλλο ψηλό.

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Σύνταξη
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
