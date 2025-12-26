Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

Χριστούγεννα στα μπλόκα έκαναν, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν υποχωρούν μέχρι να δοθούν ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματά τους. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», ξεκαθαρίζουν καταγγέλλοντας κάθε προσπάθεια καταστολής, εκφοβισμού, εισαγγελικών παρεμβάσεων και καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού, που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση για να τους κάμψει.

Το Μαξίμου, δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να ανακόψει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως επίσης συνεχίζει να υποδαυλίζει τον κοινωνικό αυτοματισμό, νιώθοντας διπλά στριμωγμένο, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είναι στο πλευρό των αγροτών. Υποστηρίζει δε, ότι 16+4 αιτήματα των αγροτών υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά». Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για διάλογο όταν ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα μας και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί όταν δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές. Αυτοί γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρει τα χρήματα και να μας δώσει αυτά που διεκδικούμε», είπε χαρακτηριστικά εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, ο Ρίζος Μαρούδας.

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα

Τα τρακτέρ αυτές τις μέρες, παραμένουν στην άκρη των δρόμων, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, ώστε να γίνουν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις των αδειούχων και των εκδρομέων τις ημέρες των εορτών -τουλάχιστον από την πλευρά των αγροτών αφού η ΕΛ.ΑΣ με άνωθεν εντολή ίσως να έχει άλλα σχέδια, όπως έκανε και την προπαραμονή των Χριστουγέννων κλείνοντας τους δρόμους που είχαν ανοίξει οι παραγωγοί. Σε όλες τις εθνικές οδούς πάντως έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Οι αγρότες έχουν ήδη δηλώσει πως και η επιστροφή των αδειούχων και μετά την πρωτοχρονιά θα γίνει με ανοιχτούς δρόμους. Υπόσχονται νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές.

Στα μπλόκα, γίνονται συσκέψεις και συνελεύσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Οι συλλογικές αποφάσεις θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική τους σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, ενώ αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συνέλευση αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, που θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.